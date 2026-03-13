Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è al minimo storico con le promo della Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione per la Festa delle Offerte di Primavera su Assassin's Creed Shadows per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Assassin's Creed Shadows arriva anche su Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere l'avventura ambientata nel Giappone feudale sia a casa sia in mobilità. Sviluppato da Ubisoft, il titolo propone un'esperienza d'azione e stealth completamente nuova, con due protagonisti e stili di gioco molto diversi tra loro.