Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è al minimo storico con le promo della Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione per la Festa delle Offerte di Primavera su Assassin's Creed Shadows per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Assassin's Creed Shadows arriva anche su Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere l'avventura ambientata nel Giappone feudale sia a casa sia in mobilità. Sviluppato da Ubisoft, il titolo propone un'esperienza d'azione e stealth completamente nuova, con due protagonisti e stili di gioco molto diversi tra loro.
Ulteriori dettagli sul gioco
I giocatori possono vestire i panni di Naoe, una shinobi agile e intelligente che basa il suo stile sulla furtività. Grazie all'uso di luci, suoni e ombre è possibile confondere i nemici e infiltrarsi nelle roccaforti senza essere scoperti. Naoe può utilizzare strumenti come shuriken, fumogeni e un nuovo rampino che permette movimenti rapidi e spettacolari durante la corsa acrobatica. Una volta raggiunto il bersaglio, entra in azione l'iconica lama celata, simbolo della serie.
Accanto alla shinobi troviamo Yasuke, un potente samurai che offre un approccio completamente diverso al combattimento. Yasuke può eliminare i nemici con precisione usando l'arco oppure affrontarli direttamente con devastanti attacchi corpo a corpo grazie a armi come la katana e la naginata. Qui la nostra recensione.