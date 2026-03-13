0

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è al minimo storico con le promo della Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo della versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione per la Festa delle Offerte di Primavera su Assassin's Creed Shadows per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Assassin's Creed Shadows arriva anche su Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere l'avventura ambientata nel Giappone feudale sia a casa sia in mobilità. Sviluppato da Ubisoft, il titolo propone un'esperienza d'azione e stealth completamente nuova, con due protagonisti e stili di gioco molto diversi tra loro.

Ulteriori dettagli sul gioco

I giocatori possono vestire i panni di Naoe, una shinobi agile e intelligente che basa il suo stile sulla furtività. Grazie all'uso di luci, suoni e ombre è possibile confondere i nemici e infiltrarsi nelle roccaforti senza essere scoperti. Naoe può utilizzare strumenti come shuriken, fumogeni e un nuovo rampino che permette movimenti rapidi e spettacolari durante la corsa acrobatica. Una volta raggiunto il bersaglio, entra in azione l'iconica lama celata, simbolo della serie.

Assassins Creed Shadows Nintendo Switch 2 5

Accanto alla shinobi troviamo Yasuke, un potente samurai che offre un approccio completamente diverso al combattimento. Yasuke può eliminare i nemici con precisione usando l'arco oppure affrontarli direttamente con devastanti attacchi corpo a corpo grazie a armi come la katana e la naginata. Qui la nostra recensione.

