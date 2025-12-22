Ubisoft collabora con Nintendo per migliorare il VRR su Nintendo Switch 2

Ubisoft ha elaborato una soluzione tecnologica particolarmente convincente per utilizzare il VRR su Nintendo Switch 2, talmente interessante da spingere Nintendo a lanciare una collaborazione con la compagnia francese per migliorare il supporto a tale tecnologia sulla nuova console.

L'editore è in effetti uno dei più convinti sostenitori di Nintendo Switch 2 sul fronte dei third party e sta portando sulla nuova console dei titoli anche tecnicamente molto impegnativi come Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows, con port che rappresentano notevoli traguardi.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere stato l'elemento scatenante per la nuova partnership tra Nintendo e Ubisoft, con la casa di Kyoto che avrebbe richiesto il supporto del team per migliorare il VRR sulla console.