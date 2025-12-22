Ubisoft collabora con Nintendo per migliorare il VRR su Nintendo Switch 2

Ubisoft ha elaborato una soluzione tecnologica particolarmente convincente per utilizzare il VRR su Nintendo Switch 2, talmente interessante da spingere Nintendo a lanciare una collaborazione con la compagnia francese per migliorare il supporto a tale tecnologia sulla nuova console.
L'editore è in effetti uno dei più convinti sostenitori di Nintendo Switch 2 sul fronte dei third party e sta portando sulla nuova console dei titoli anche tecnicamente molto impegnativi come Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows, con port che rappresentano notevoli traguardi.
Proprio quest'ultimo potrebbe essere stato l'elemento scatenante per la nuova partnership tra Nintendo e Ubisoft, con la casa di Kyoto che avrebbe richiesto il supporto del team per migliorare il VRR sulla console.
Una tecnica particolare
La questione è stata spiegata un po' da Ubisoft in una recente intervista a FRVR, nella quale viene approfondita un po' la tecnica utilizzata dalla compagnia per raggiungere l'algoritmo dedicato per l'uso del VRR in Assassin's Creed Shadows.
Come è emerso anche dalle analisi tecniche, il nuovo capitolo della serie su Nintendo Switch 2 mantiene il VRR attivo nonostante vada costantemente a 30 fps, cosa che dovrebbe essere al di fuori del range previsto dalla tecnologia standard della console, che si attiva a partire dai 40 Hz.
Per raggiungere questo risultato, gli sviluppatori hanno fatto in modo che ogni frame venga mostrato due volte, in modo che l'output risulti con un'intervallo di 60 Hz nonostante mantenga i 30 fps per una migliore stabilità, ma consentendo al contempo l'attivazione del VRR.
Sembra che ora Ubisoft stia lavorando con Nintendo per poter espandere questa soluzione e renderla un'opzione di sistema, in grado di poter essere applicata anche ad altri giochi.