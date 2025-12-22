Assetto Corsa Competizione ottiene il nuovo Season Update 2025 gratuito

KUNOS Simulazioni prosegue il percorso di evoluzione di Assetto Corsa Competizione, lanciando in queste ore il nuovo Season Update 2025 che porta un aggiornamento gratuito per tutti su Steam, con una notevole quantità di nuovi contenuti.

Nonostante il lancio di Assetto Corsa EVO e quello in accesso anticipato di Assetto Corsa Rally, evidentemente il team italiano non ha ancora abbonato la simulazione precedente, e ha deciso di pubblicare, in tempo per Natale, un nuovo update completamente gratuito che amplia alcuni elementi del gioco.

Al momento, il Season Update 2025 per Asetto Corsa Competizione è previsto su Steam, non è chiaro se venga distribuito anche su altre piattaforme.