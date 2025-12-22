Assetto Corsa Competizione ottiene il nuovo Season Update 2025 gratuito

KUNOS Simulazioni prosegue il percorso di evoluzione di Assetto Corsa Competizione, lanciando in queste ore il nuovo Season Update 2025 che porta un aggiornamento gratuito per tutti su Steam, con una notevole quantità di nuovi contenuti.
Nonostante il lancio di Assetto Corsa EVO e quello in accesso anticipato di Assetto Corsa Rally, evidentemente il team italiano non ha ancora abbonato la simulazione precedente, e ha deciso di pubblicare, in tempo per Natale, un nuovo update completamente gratuito che amplia alcuni elementi del gioco.
Al momento, il Season Update 2025 per Asetto Corsa Competizione è previsto su Steam, non è chiaro se venga distribuito anche su altre piattaforme.
Tante nuove livree per tutti
Possiamo vedere il nuovo aggiornamento gratuito di Assetto Corsa Competizione nel trailer riportato qui sotto, che si concentra soprattutto sulle nuove livree, rappresentando queste in effetti l'elemento centrale di questo update.
L'aggiornamento apporta infatti un notevole arricchimento sul fronte estetico per le auto della simulazione, con numerose caratterizzazioni in più.
Il Season Update 2025 di Assetto Corsa Competizione contiene i seguenti elementi:
- 86 nuove livree per GT World Challenge Europe
- 9 nuove livree per GT World Challenge America
- Driver aggiornati
Con l'update, Assetto Corsa Competizione raggiunge la versione 1.10.4, portando con sé anche la 2025 Fanatec GT World Challenge della stagione. Nel frattempo, nei giorni scorsi Assetto Corsa EVO ha ricevuto il quarto aggiornamento, con Monza, Nürburgring Nordschleife e 10 nuove auto.