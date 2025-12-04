Assetto Corsa EVO riceve il quarto aggiornamento, con Monza, Nürburgring Nordschleife e 10 nuove auto

Kunos Simulazioni ha annunciato che da oggi è disponibile il quarto aggiornamento (v.0.4) di Assetto Corsa EVO, definito come il più grande pubblicato finora in termini di contenuti. In effetti si tratta di un update piuttosto corposo, che aggiunge cinque nuove piste e dieci nuove auto, oltre a miglioramenti importanti lato fisica, prestazioni e gameplay.
Una delle novità di maggiore spessore è l'introduzione del Daily Racing Portal di acevo.gg, progettato per rendere le competizioni online ancora più accessibili. I giocatori potranno sfogliare i prossimi eventi in arrivo e registrarsi alle gare senza neanche dover avviare il gioco. Tutto si svolge infatti tramite browser, da cui volendo è possibile avviare direttamente il gioco.
Inoltre, è stato modificato il matchmaking, con abbinamenti più coerenti in base alle abilità dei giocatori, con l'obiettivo di offrire gare più equilibrate e divertenti. Le prestazioni vengono tracciate e convertite in GridRating, un modello di ranking proprietario, che debutta oggi con il nuovo aggiornamento.
Nuovi bolidi, piste e modifiche al gameplay
Come accennato in apertura, l'aggiornamento 4 introduce 10 nuove vetture (in 13 varianti complessive), inclusa la Ferrari SF-25, la prima vettura di Formula 1 dell'era moderna. Le abbiamo elencate di seguito:
Racing
- Ferrari SF-25
GT
- Ferrari F40 LM
- Porsche Cayman 718 GT4 RS (2 varianti)
Stradali
- BMW M3 (E46) CSL
- BMW M8 Competition Coupé (F92)
- Ferrari Daytona SP3
- Mini John Cooper S (2 varianti)
- Peugeot 205 T16
- Renault 5 GT Turbo
- Toyota Supra Turbo RZ (MK IV) (2 varianti)
Sono state aggiunte anche cinque circuiti di fama mondiale, inclusi l'Autodromo di Monza e 3 layout del Nordschleife, realizzati a partire da scansioni laser reali:
- Nordschleife (3 layout, incluso Touristenfahrten)
- Nürburgring (2 layout)
- Autodromo Nazionale di Monza
- Oulton Park Circuit (2 layout)
- Michelin Raceway Road Atlanta
Il nuovo aggiornamento porta un importante miglioramento alla gestione della fisica e guida di Assetto Corsa EVO, con una serie completa di interventi, tra cui:
- Nuovo modello di smorzamento degli pneumatici che migliora la stabilità del grip e la gestione della trazione in frenata e accelerazione
- Aderenza di base potenziata e limiti di slip combinato più fluidi
- Simulazione termica e di usura più dettagliata, con temperature e degradazione più realistiche
- Logiche unificate per sistemi ibridi e KERS/ERS per un recupero ed erogazione dell'energia più autentici
- Modello di oscillazione della trasmissione più realistico, con elasticità meccanica e rigidità non lineare
- Regolazioni elettroniche in abitacolo per brake bias, turbo, sospensioni e differenziale
- Comportamento DCT e ponte rigido perfezionati, con resistenza al rotolamento più accurata
Sul fronte grafico, le verniciature sono state completamente riviste, il post-processing ottimizzato e diversi modelli come MX-5 Cup ND1/ND2, Huracán ST EVO2 e GT4 Clubsport MR hanno ricevuto aggiornamenti dedicati. L'audio introduce nuovi comportamenti del turbo e un modello sonoro della trasmissione rinnovato. Infine, il gameplay migliora con replay più leggeri, penalità ridisegnate, HUD ampliati e una gestione più fluida di chat, mappe e server.
Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento pubblicate su Steam, a questo indirizzo.