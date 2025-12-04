Assetto Corsa EVO riceve il quarto aggiornamento, con Monza, Nürburgring Nordschleife e 10 nuove auto

Kunos Simulazioni ha annunciato che da oggi è disponibile il quarto aggiornamento (v.0.4) di Assetto Corsa EVO, definito come il più grande pubblicato finora in termini di contenuti. In effetti si tratta di un update piuttosto corposo, che aggiunge cinque nuove piste e dieci nuove auto, oltre a miglioramenti importanti lato fisica, prestazioni e gameplay.

Una delle novità di maggiore spessore è l'introduzione del Daily Racing Portal di acevo.gg, progettato per rendere le competizioni online ancora più accessibili. I giocatori potranno sfogliare i prossimi eventi in arrivo e registrarsi alle gare senza neanche dover avviare il gioco. Tutto si svolge infatti tramite browser, da cui volendo è possibile avviare direttamente il gioco.

Inoltre, è stato modificato il matchmaking, con abbinamenti più coerenti in base alle abilità dei giocatori, con l'obiettivo di offrire gare più equilibrate e divertenti. Le prestazioni vengono tracciate e convertite in GridRating, un modello di ranking proprietario, che debutta oggi con il nuovo aggiornamento.