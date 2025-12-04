0

Tekken 8 per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Tekken 8, il re dei picchiaduro in 3D, al prezzo più basso di sempre con uno sconto del 21%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/12/2025
Su Amazon è disponibile Tekken 8 per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo mediano di 37,94 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Tekken 8 in offerta

Tekken 8 è il nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro, con una serie di novità in grado di rendere l'esperienza di gioco ancora più dinamica e divertente, che si tratti di veterani o di nuovi giocatori alle prime armi. La trama segue le vicende dei Mishima; dopo la vittoria di Kazuya su Heihachi, Jin deve affrontare la sua eredità oscura per spezzare la catena di violenza.

Oltre a vivere una storia coinvolgente, potrai ovviamente sperimentare battaglie a dir poco spettacolari che sapranno intrattenerti, se ami il genere. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco.

