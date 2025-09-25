Tekken 8 è in maxi offerta su Amazon: risparmia quasi la metà del prezzo con questa promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione sulla versione PS5 di Tekken 8 : in particolar modo si tratta della Day 1 Edition . L'offerta prevede l'attivazione di uno sconto in formato extra large del 41% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 47,41€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Tekken 8 si prepara a riportare la saga delle linee di sangue Mishima e Kazama con una grafica mozzafiato. Il nuovo capitolo vede Jin Kazama affrontare il suo destino e sfidare suo padre, Kazuya Mishima , in una lotta che minaccia di scatenare guerra e distruzione in tutto il mondo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay di Tekken 8 punta su uno stile aggressivo e tattico allo stesso tempo, consentendo ai giocatori di sfruttare mosse, combo e strategie avanzate per dominare il ring. Con 32 combattenti disponibili, ciascuno caratterizzato da animazioni fluide e dettagliate, ogni incontro promette azione intensa e spettacolare.

Tekken 8

Il titolo introduce anche la modalità Arcade Quest, pensata per i giocatori singoli: qui sarà possibile creare il proprio avatar e affrontare rivali in una serie di sfide arcade diversificate. La personalizzazione è un altro punto forte del gioco: dai personaggi agli avatar, passando per elementi HUD e selezioni musicali, ogni giocatore potrà adattare l'esperienza secondo le proprie preferenze, rendendo ogni partita unica. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.