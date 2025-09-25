0

Tekken 8 è in maxi offerta su Amazon: risparmia quasi la metà del prezzo con questa promo

Su Amazon, oggi, è disponibile un'ottima promozione che vede uno sconto attivo in formato XL su Tekken 8 per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione sulla versione PS5 di Tekken 8: in particolar modo si tratta della Day 1 Edition. L'offerta prevede l'attivazione di uno sconto in formato extra large del 41% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 47,41€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Tekken 8 si prepara a riportare la saga delle linee di sangue Mishima e Kazama con una grafica mozzafiato. Il nuovo capitolo vede Jin Kazama affrontare il suo destino e sfidare suo padre, Kazuya Mishima, in una lotta che minaccia di scatenare guerra e distruzione in tutto il mondo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay di Tekken 8 punta su uno stile aggressivo e tattico allo stesso tempo, consentendo ai giocatori di sfruttare mosse, combo e strategie avanzate per dominare il ring. Con 32 combattenti disponibili, ciascuno caratterizzato da animazioni fluide e dettagliate, ogni incontro promette azione intensa e spettacolare.

Il titolo introduce anche la modalità Arcade Quest, pensata per i giocatori singoli: qui sarà possibile creare il proprio avatar e affrontare rivali in una serie di sfide arcade diversificate. La personalizzazione è un altro punto forte del gioco: dai personaggi agli avatar, passando per elementi HUD e selezioni musicali, ogni giocatore potrà adattare l'esperienza secondo le proprie preferenze, rendendo ogni partita unica. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Segnalazione Errore
