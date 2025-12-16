3

Ha 92 anni e ha appena vinto un torneo esport di Tekken 8

Una signora giapponese di 92 anni è così appassionata di videogiochi da aver appena vinto un torneo esport di Tekken 8.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/12/2025
La campionessa 92enne di Tekken 8
Tekken 8
Tekken 8
Articoli News Video Immagini

L'associazione giapponese di esports Care ha recentemente tenuto il suo 12º torneo semestrale, giocato sul picchiaduro a incontri Tekken 8, che è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell'associazione. A rendere particolare l'evento è il fatto che è dedicato agli anziani. Non che è pensato per loro come spettatori, ma che sono loro a giocare. In questa edizione, la vincitrice del trofeo è stata Hisako Sakai, di 92 anni.

Fatality

L'obiettivo dichiarato dell'associazione Care, con sede nella prefettura di Mie, è quello di "creare un ambiente in cui gli anziani possano partecipare agli esports in modo informale e accessibile".

Secondo il sito ufficiale, questa iniziativa nasce con l'intento di promuovere il benessere della terza età e aiutarla a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Il primo torneo si è svolto nel 2019 e vedeva i partecipanti sfidarsi in partite online di shōgi e Othello. Per quest'anno è stato scelto un gioco decisamente più dinamico, nonché moderno.

Tekken 8, la recensione del nuovo re dei picchiaduro in 3D Tekken 8, la recensione del nuovo re dei picchiaduro in 3D

Stando a quanto riportato, gli anziani si sono divertiti moltissimo a darsi battaglia su Tekken 8. Il torneo più recente, svoltosi a novembre, ha visto 8 nonne e nonni affrontarsi in duelli uno contro uno, con il partecipante più anziano che aveva ben 95 anni. Attualmente i tornei esports di Care si tengono due volte l'anno nelle prefetture di Mie, Aichi e Gifu, ma l'associazione spera in futuro di poter organizzare un vero e proprio torneo nazionale.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ha 92 anni e ha appena vinto un torneo esport di Tekken 8