Ha 92 anni e ha appena vinto un torneo esport di Tekken 8

L'associazione giapponese di esports Care ha recentemente tenuto il suo 12º torneo semestrale, giocato sul picchiaduro a incontri Tekken 8 , che è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell'associazione. A rendere particolare l'evento è il fatto che è dedicato agli anziani. Non che è pensato per loro come spettatori, ma che sono loro a giocare. In questa edizione, la vincitrice del trofeo è stata Hisako Sakai, di 92 anni .

Fatality

L'obiettivo dichiarato dell'associazione Care, con sede nella prefettura di Mie, è quello di "creare un ambiente in cui gli anziani possano partecipare agli esports in modo informale e accessibile".

Secondo il sito ufficiale, questa iniziativa nasce con l'intento di promuovere il benessere della terza età e aiutarla a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Il primo torneo si è svolto nel 2019 e vedeva i partecipanti sfidarsi in partite online di shōgi e Othello. Per quest'anno è stato scelto un gioco decisamente più dinamico, nonché moderno.

Stando a quanto riportato, gli anziani si sono divertiti moltissimo a darsi battaglia su Tekken 8. Il torneo più recente, svoltosi a novembre, ha visto 8 nonne e nonni affrontarsi in duelli uno contro uno, con il partecipante più anziano che aveva ben 95 anni. Attualmente i tornei esports di Care si tengono due volte l'anno nelle prefetture di Mie, Aichi e Gifu, ma l'associazione spera in futuro di poter organizzare un vero e proprio torneo nazionale.