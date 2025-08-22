Il director di Stellar Blade ha chiesto al producer di Tekken di aggiungere Eve al gioco

Kim non sviluppa picchiaduro, ma ama moltissimo il genere e già in passato aveva citato quella Tekken come una delle sue serie preferite. Lo scambio tra i due è nato come modo per ripercorrere la loro conoscenza , raccontando uno dei loro primi incontri.

Il director di Stellar Blade , Hyung-tae Kim, e il producer di Tekken , Katsuhiro Harada, hanno scambiato alcuni messaggi sui su X, in cui il primo ha chiesto al secondo di aggiungere Eve alla serie , attualmente rappresentata da Tekken 8.

Eve mena come un toro

Che nostalgia. Una volta mi disse che gli piaceva la serie TEKKEN.

L'ho incontrato di nuovo nel backstage dei The Game Awards alla fine dell'anno scorso, ed era diventato un signore molto calmo e raffinato.

Sono un fan del suo lavoro." Ha scritto Harada, pubblicando una foto che li ritrae insieme.

L'immagine in questione è stata scattata alla Inven Game Conference nell'ottobre 2015 in Corea del Sud, durante la quale Harada tenne un discorso su come creare giochi VR realistici e Kim parlò di come ha fondato Shift Up. Il tutto accadeva due anni dopo la fondazione di Shift Up e all'incirca nel periodo dell'uscita in sala giochi di Tekken 7.

La risposta, non si è fatta attendere: "Grazie per esserti ricordato di me. In verità, mi sono allenato nell'ombra, preparandomi a provare a entrare di nuovo in TEKKEN!! Se la mia partecipazione si rivelasse impossibile, allora devo chiederti di permettere a "EVE" di salire sul ring al mio posto."

Che possibilità ci sono di vedere Eve in Tekken? Difficile dirlo. Ormai i crossover tra serie diverse sono ampiamente sdoganati, quindi non dovrebbe esserci alcun motivo perché non possa entrarci.