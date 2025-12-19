Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 19 dicembre, da riscattare entro 24 ore

Contestualmente allo sblocco del nuovo gioco, è stato palesato che anche per domani 20 dicembre è previsto un nuovo gioco misterioso , che sarà sbloccato sempre alle 17:00. Ancora non se ne sa niente. L'unica certezza è che avete 24 ore per riscattare Eternights, prima che venga sostituito, quindi sbrigatevi.

Come ampiamente annunciato, anche oggi, 19 dicembre, Epic Games Store ha sbloccato un nuovo gioco gratis . Si tratta di: Eternights di Studio Sai e, come i giochi dei giorni scorsi , va a inserirsi nei festeggiamenti natalizi del negozio.

Eternights

Eternights è un gioco d'azione mescolato a un simulatore di appuntamenti, in cui si combatte e si vive una storia d'amore ambientata durante un'apocalisse. Quindi bisogna cercare provviste, affrontare creature orrende, esplorare dei cupi dungeon e godersi serate romantiche con una delle cinque ragazze presenti nel gioco. Del resto quale momento migliore per corteggiare di un'apocalisse?

La storia racconta di un brutto giorno per il pianeta Terra, in cui qualcosa o qualcuno ha trasformato gli umani in mostri pericolosi, che desiderano solo violenza e potere. Più di quanto non facciano normalmente, al punto che farli a pezzi diventa l'unico modo di curare il pianeta e proteggere le persone che si amano. Quelle rimaste umane, quantomeno.

Se vi interessa, potete riscattare Eternights da questa pagina, a patto di avere un account dell'Epic Games Store senza limitazioni.

I regali giornalieri dell'Epic Games Store accompagnano i saldi invernali della piattaforma che, oltre a prevedere offerte su migliaia di titoli, potenziano le ricompense del negozio al 20%, ossia permettono di recuperare il 20% di quanto speso in buoni acquisti, spendibili su altri giochi. Questa è la pagina principale dei saldi. Le offerte termineranno l'8 gennaio 2026 alle 17:00 ora italiana.