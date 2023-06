Eternights, abbiamo provato la demo di un simulatore di appuntamenti a base di combattimenti

Dopo aver provato la demo di Eternights , insomma, possiamo dire che questa esperienza ha certamente stimolato la nostra curiosità, sebbene non manchino reticenze e titubanze in diversi ambiti. Perplessità che potranno essere scandagliate ed eventualmente fugate solo quando il gioco farà il suo debutto ufficiale il prossimo 21 settembre.

Ciononostante, il giudizio su quanto testato in prima persona si basa soprattutto sulle sensazioni, sulle potenzialità intraviste in una produzione che indiscutibilmente vuole parlare diverse lingue, senza per questo risultare eccessivamente complessa o poco generosa sotto il profilo delle suggestioni regalate da trama e comparto artistico.

L’amore ai tempi dell’apocalisse

Da timido ed introverso, il protagonista di Eternights ci metterà davvero pochissimo a tirare fuori i denti e le unghie nel tentativo di sopravvivere

Eternights è un action tridimensionale che alterna i combattimenti in scenari lineari con fasi mai troppo prolungate di dialogo con i propri compagni d'avventura, sezioni utili sia stringere i legami con i propri amici, sia per trovare una fidanzata al protagonista. Questo è quanto il gioco ha voluto condividere con noi nel corso della demo testata in prima persona.

Siamo sicuri ci sia e ci sarà anche dell'altro, ma allo stato attuale il mix tra battaglie e simulazione di appuntamenti è tanto bizzarro, quanto intrigante. Soprattutto considerando le premesse narrative che fanno da sfondo alle peripezie del protagonista dalla fisicità predeterminata, ma a cui potrete dare il nome che preferite.

Ancora non sappiamo con quante ragazze sarà possibile imbastire delle relazioni, ma Eternights sembra promettere una certa varietà di scelta

Il nostro, un adolescente che vive da solo in una versione futuristica di Seul, conduce una vita piuttosto normale, costantemente supportato dall'amico Chani. I due si conoscono da tempo e il loro desiderio di trovarsi una ragazza li ha spinti a scaricare sui loro smartphone una mezza dozzina di app per appuntamenti. La maledizione del mancato match sembra spezzarsi quando il protagonista riesce finalmente a fissare un appuntamento in un locale in centro città. Quando la fortuna sembra sul punto di sorridergli, sull'intero pianeta si abbatte un'apocalisse di cui è davvero difficile disegnare i contorni sulle prime. Rintanatosi in un bunker in compagnia di Chani, al duo non resta altro da fare che accettare la realtà: la città è divisa da impenetrabili muri di energia e quasi tutti gli abitanti si sono trasformati in orribili mostri, ovviamente assetati di sangue.

La situazione precipita ulteriormente quando il nascondiglio viene invaso e la coppia, a cui si aggiunge presto Yuna, idol di K-Pop che gode di grande fama, è costretta ad una rocambolesca fuga in cerca di salvezza. Quando tutto sembra finito, una misteriosa donna compare dal nulla e mozza un braccio all'eroe, prontamente ed inspiegabilmente sostituito da un arto di pura energia in grado di evocare una spada, strumento efficacissimo per eliminare qualsiasi minaccia.

Le scene d'intermezzo visionare finora non duravano che una manciata di secondi

Sono queste le premesse di Eternights, il cui intreccio narrativo coinvolge una coppia di divinità, in lotta tra loro, il cui scopo sembra rispettivamente di distruggere e difendere il genere umano. Se è impossibile fare una stima sulla qualità della trama, questa demo ha messo in chiaro alcune caratteristiche. Le scene d'intermezzo, che ostentano uno stile artistico simile a quello degli anime, sono discretamente dirette, nonostante non convincano appieno per il livello di dettaglio raggiunto. Chani e Yuna sembrano personaggi piuttosto stereotipati e a grandi linee abbozzati, ma il ritmo dei dialoghi è sufficientemente scandito da non annoiare, né atterrire chi non è appassionato di graphic novel o dei classici simulatori d'appuntamento.

La direzione artistica, più in generale, è relativamente originale e stuzzicante. Gli scenari post-apocalittici, quasi infernali, sono un suggestivo miscuglio di macerie, edifici distrutti e organi biologici che, come radici, si arrampicano in ogni dove. I mostri che dovrete affrontare, dal canto loro, sono il perfetto punto d'incontro tra gli orrori già visti nei primi capitoli di Silent Hill e quelli disegnati dal maestro Junji Itō nei suoi manga.

La risposta giusta, data al momento giusto, può far innamorare una delle tante ragazze con cui entrerà in contatto il protagonista, o permettere di riallacciare i rapporti con uno dei suoi alleati

Visivamente, insomma, il gioco promette bene, anche a fronte di un comparto tecnico non proprio all'altezza degli hardware di nuova generazione, per usare un eufemismo. Studio Sai ha sicuramente giocato d'intelligenza, controbilanciando i limiti del motore grafico con un'ottima pulizia d'immagine. La schermata è chiara, priva di sbavature o magagne di qualsiasi tipo, ma durante la demo ci siamo trovati a vagare per scenari davvero poveri di dettagli, circondati da modelli per nulla ricchi di poligoni, né animati in modo sempre convincente. Ad oggi, la sensazione è che Eternights possa essere visivamente un titolo affascinante, ma non certo impressionante.