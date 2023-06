Need for Speed Unbound, abbiamo provato le novità del Volume 3

Allacciate le cinture, dunque: abbiamo provato Need for Speed Unbound: Volume 3 e stiamo per raccontarvi com'è stata la nostra esperienza.

Chi ha apprezzato l'ultima incarnazione del gioco di corse targato Electronic Arts si troverà dunque per le mani un bel po' di materiale da sviscerare fra sfide giornaliere e settimanali, con anche l'aggiunta di alcune playlist e miglioramenti che includono opzioni per la chat e spostamenti rapidi. Non mancano inoltre i contenuti a pagamento, con tre differenti pacchetti di cui parleremo a breve.

Need for Speed Unbound si aggiorna con il Volume 3: una nuova stagione per il gioco di guida sviluppato da Criterion , che riceve una divertente modalità multiplayer per un massimo di sedici partecipanti e una serie di contenuti inediti, legati anche e soprattutto allo Speed Pass, con i suoi ben settantacinque livelli di ricompense sbloccabili gratuitamente.

Dal gioco base al Volume 3

Need for Speed Unbound, una velocissima sequenza di gara catturata su PC

Se avete letto la recensione di Need for Speed Unbound, saprete già come la pensiamo su quest'ultima incarnazione del celebre franchise, che punta sulle contaminazioni estetiche della street art e su personaggi in cel shading per consegnarci una grafica senz'altro diversa dal solito, dotata di tanti spunti originali ma per molti versi "riuscita a metà", nel senso che vetture e ambientazioni mantengono lo stile tradizionale della serie.

Sul piano della struttura il gioco ha ripreso il riuscito mix di gare diurne ufficiali e corse notturne clandestine di cui avevamo parlato con un certo entusiasmo ai tempi della recensione di Need for Speed Heat, sebbene in questo caso gli sviluppatori abbiano implementato tale meccanismo senza troppa convinzione, dandolo un po' per scontato e non riuscendo dunque a valorizzarlo come avrebbe meritato.

Detto questo, ci sono aspetti in cui Unbound brillava senza alcun dubbio; fra tutti le personalizzazioni che, oltre alla tradizionale carrellata di vetture e modifiche sia estetiche che meccaniche, includevano i fumettosi effetti speciali che adornavano l'auto durante le manovre acrobatiche e i tantissimi abiti a disposizione del nostro personaggio, anch'esso modificabile in vari modi.

Ed è proprio sui numeri che punta anche il Volume 3, andando a rimpolpare ulteriormente un bagagliaio già carico di oggetti, loghi, graffiti e naturalmente vetture, alcune davvero iconiche: dalla mitica DMC DeLorean del 1981, ottenibile completando le sfide dei Ritrovi, alla Dodge Viper SRT del 2014, che si pone come una ricompensa per chi raggiunge il livello 50 dello Speed Pass. E per gli abbonati a EA Play c'è anche la Nissan Skyline GTR-V SPEC Epic Custom del 1993.