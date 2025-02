Il team di Need for Speed deve lavorare a Battlefield, ma fa una promessa ai fan

Per il momento sembra che un nuovo gioco di Need for Speed sia molto lontano, ma comunque il team prendere un impegno a lungo termine nei confronti della serie .

Criterion, lo sviluppatore di Need for Speed e Burnout, è ora interamente concentrato sullo sviluppo del prossimo gioco Battlefield di EA, come ha dichiarato l'editore a Eurogamer, ma lo studio ha ancora in programma di tornare verso le sue radici automobilistiche prima o poi.

Need for Speed tornerà ma pare che dovrete avere pazienza

"Il team di Need for Speed di Criterion si unisce ai colleghi che lavorano a Battlefield", ha dichiarato Zampella in una dichiarazione condivisa con Eurogamer. "Come azienda, è stato importante per noi prendere l'ultimo anno per ascoltare la nostra comunità di Need for Speed e utilizzare il loro feedback per creare contenuti per Unbound".

"Con una maggiore comprensione di ciò che i nostri giocatori desiderano in un'esperienza Need for Speed, abbiamo intenzione di riportare in auge il franchise in modi nuovi e interessanti".

Un tempo una colonna portante del programma di pubblicazioni di EA, la serie Need for Speed sembra ora destinata a una pausa prolungata, con nessun nuovo gioco apparentemente in fase di sviluppo. Con nessun nuovo titolo in arrivo nel 2025, Need for Speed sarà in pausa per il periodo più lungo tra due pubblicazioni da quando la serie è nata, visto che il più recente è Need for Speed Unbound del 2022.