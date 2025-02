YouTube ha lanciato una nuova funzione per i creator e le proprie community

YouTube ha ufficialmente lanciato Communities , una nuova funzionalità che offre agli utenti e ai creator spazi dedicati per interagire, condividere aggiornamenti e rafforzare il senso di comunità all'interno della piattaforma. Annunciata per la prima volta durante l'evento Made on YouTube 2024, questa funzione è stata ora estesa a un numero maggiore di utenti e promette di trasformare l'esperienza sulla piattaforma, rendendola più coinvolgente e interattiva.

Inoltre, YouTube ha confermato che i creator avranno strumenti di moderazione avanzati per gestire al meglio i contenuti delle loro Community, regolando chi può pubblicare e interagire all'interno dello spazio. Per evitare confusione, la sezione Community verrà rinominata "Posts", mantenendo le funzionalità già note agli utenti.

Come accedere e attivare la propria Community

YouTube ha iniziato a notificare i creator idonei attraverso email e banner visibili sui loro canali mobili. Per coloro che ricevono l'invito, sarà possibile attivare la funzione direttamente dalla pagina del proprio canale, selezionando "Vai alla Community" e scegliendo se abilitare o meno l'opzione. Coloro che non vogliono utilizzare le Communities possono disattivare la funzione seguendo le istruzioni disponibili nel Centro assistenza di YouTube.

La notifica dell'arrivo della funzione

La nuova funzione è stata inizialmente testata con un numero ristretto di creator, che hanno espresso feedback positivi. Un esempio è quello della content creator @froggycrossing, che ha sottolineato come Communities abbia migliorato il coinvolgimento del suo pubblico: "Da quando ho iniziato a usare Communities, ho visto connessioni straordinarie tra i miei spettatori che prima non sarebbero state possibili. È un luogo dove il mio pubblico può interagire in modo più personale con me e tra loro."

YouTube crede che Communities possa rappresentare una svolta per l'engagement sulla piattaforma, offrendo agli utenti più modi per restare aggiornati e connessi con i loro creator preferiti.