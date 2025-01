YouTube Premium introduce nuove funzioni sperimentali

Tra le nuove funzionalità sperimentali spiccano miglioramenti audio con una qualità di bitrate a 256 kbps per i video e nuove modalità di visualizzazione per gli utenti iOS, come la possibilità di vedere gli YouTube Shorts in modalità picture-in-picture. Inoltre, sarà possibile scaricare automaticamente gli Shorts "consigliati" per visualizzarli offline, semplificando l'accesso ai contenuti preferiti in mobilità.

Velocità di riproduzione aumentata fino a 4x su mobile

YouTube ha annunciato anche un'imminente espansione delle opzioni di riproduzione per dispositivi mobili. Sarà presto possibile aumentare la velocità dei video fino a quattro volte, un'opzione ideale per chi vuole accelerare la visione di contenuti senza perdere dettagli importanti. Al momento, non è stata comunicata una data precisa per l'arrivo di questa funzione.

YouTube Premium diventa più conveniente se acquistato in combinazione con un abbonamento a Google One. Gli utenti con piani Premium di Google One (a partire da €9,99 al mese per 2 TB di spazio) o superiori possono risparmiare €2 al mese sull'abbonamento YouTube Premium, riportando il costo ai livelli del 2023.

Con queste sperimentazioni, YouTube sta rafforzando il valore del proprio abbonamento Premium, offrendo agli utenti la possibilità di provare in anteprima strumenti e funzionalità che migliorano l'esperienza di fruizione dei contenuti. Questo approccio non solo permette a YouTube di raccogliere feedback preziosi per perfezionare le nuove caratteristiche, ma posiziona anche il servizio Premium come una scelta ideale per chi desidera un'esperienza avanzata e priva di pubblicità.