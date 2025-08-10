Google riduce gli investimenti su Google TV: YouTube diventerà una priorità per l'azienda

YouTube sarà al centro di una nuova fase di investimenti e attenzioni da parte di Google che ha deciso di puntare sulla piattaforma piuttosto che su Google TV.

Negli ultimi anni Google ha investito in modo significativo su Google TV, la piattaforma nata nel 2020 dall'unione di Android TV e Chromecast sotto un unico marchio. Un impegno che ha portato a risultati importanti, come il raggiungimento di 270 milioni di dispositivi attivi mensilmente a fine 2024. Tuttavia, dietro la crescita degli utenti si cela una difficoltà strutturale: monetizzare in un mercato smart TV dominato da player come Amazon e Roku. Il nodo principale riguarda il modello pubblicitario, da sempre centrale nelle smart TV. Google, in linea con altri operatori, chiedeva agli editori una parte del proprio inventario pubblicitario per rivenderlo direttamente.

Cambio di strategia Nel 2024 la strategia è cambiata: l'azienda ha restituito agli editori il pieno controllo degli spazi, trattenendo solo una percentuale dei ricavi. Una scelta che, secondo diversi analisti, riconosce implicitamente la maggiore capacità degli editori stessi di monetizzare il proprio pubblico. Nel frattempo, YouTube continua a registrare numeri record. YouTube si affida all'intelligenza artificiale per la verifica dell'età: ecco come funziona A febbraio 2025 ha conquistato l'11,6% di tutta la visione televisiva negli Stati Uniti, generando 9,8 miliardi di dollari in ricavi pubblicitari in un solo trimestre. Dati che hanno inevitabilmente orientato le strategie interne, spingendo a valutare un maggiore focus su YouTube, molto più redditizio, e a ridurre gli sforzi nel settore smart TV.