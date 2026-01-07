0

GTA 6 rischia un altro rinvio? I contenuti non sarebbero ancora completi, secondo un giornalista

GTA 6 potrebbe non essere pronto per novembre: secondo Schreier i contenuti non sono ancora completi e un rinvio resta possibile, anche se la finestra attuale sembra credibile.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/01/2026
Jason nel secondo trailer di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e uno degli insider più affidabili del settore, ha recentemente parlato dello stato dei lavori di GTA 6, condividendo alcune informazioni che potrebbero preoccupare chi attende con ansia il nuovo capitolo di Rockstar Games.

Secondo le sue fonti, i contenuti del gioco non sarebbero ancora completi, con gli sviluppatori che starebbero ancora definendo cosa includere nella versione finale e cosa eliminare. A suo avviso, al momento nessuno in Rockstar Games metterebbe la mano sul fuoco sulla data di uscita del 19 novembre, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore rinvio.

Una data di uscita credibile, ma nulla è ancora certo al momento

"L'ultima volta che ne ho sentito parlare, non era ancora completo nei contenuti" ha spiegato Schreier durante l'ultimo episodio del podcast Button Mash. "Le persone stavano ancora finendo parti del gioco, finalizzando livelli e missioni, e decidendo cosa sarebbe effettivamente entrato nella versione finale".

GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore

"È davvero difficile dire se la data verrà rispettata, e non credo che qualcuno in Rockstar possa affermarlo con certezza assoluta" ha aggiunto, pur riconoscendo che la finestra di novembre appare più realistica rispetto a quelle fissate in precedenza.

Secondo Schreier, Rockstar punta a un livello di qualità altissimo e non ha mai esitato a rinviare i propri giochi pur di raggiungerlo. In questo senso, lo studio avrebbe comunque un margine di manovra: l'anno fiscale di Take-Two, la compagnia madre, termina il 31 marzo 2027. Ciò significa che, anche con un rinvio di alcuni mesi, GTA 6 potrebbe comunque uscire entro la fine dell'anno fiscale, senza impattare in maniera drastica sulle previsioni finanziarie dell'azienda.

Schreier ha più volte dimostrato di avere contatti solidi all'interno di numerosi studi di sviluppo, e tutto lascia pensare che possa averne anche in Rockstar Games. Ciò non significa però che quanto riportato vada preso per oro colato: finché non arriveranno comunicazioni ufficiali, è sempre meglio mantenere un certo grado di cautela.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GTA 6 rischia un altro rinvio? I contenuti non sarebbero ancora completi, secondo un giornalista