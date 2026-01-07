The Blood of Dawnwalker è già nella lista dei desideri di oltre un milione di giocatori su PC, PS5 e Xbox

Il team di Rebel Wolves ha annunciato che il suo action GDR dark fantasy a base di vampiri ha già superato il milione di aggiunte alla lista dei desideri su PC, PS5 e Xbox. L'annuncio è arrivato tramite un messaggio su X, in cui gli sviluppatori hanno ringraziato i giocatori per il supporto dimostrato finora.

Il 2026 del mercato videoludico forse non è partito in modo scoppiettante, ma non mancano i giochi in arrivo capaci di attirare l'attenzione del pubblico. A quanto pare rientra in questa categoria anche The Blood of Dawnwalker , per l'appunto in arrivo quest'anno su PC, Xbox Series X|S e PS5.

Una delle sorprese del 2026?

Si tratta di un traguardo notevole, che fa ben sperare per il successo del progetto, a patto che il gioco riesca a soddisfare le aspettative. Nel gioco interpretiamo Coen, un giovane divenuto il "Dawnwalker", un essere legato al potere del sangue e coinvolto in un conflitto tra clan vampirici, ciascuno con culture, gerarchie e abilità uniche. Il gameplay combina combattimenti dinamici in terza persona, poteri soprannaturali basati sul sangue ed esplorazione ricca di segreti. Il mondo è strutturato come un vero e proprio "sandbox narrativo", dove missioni, alleanze e percorsi si modellano sulle scelte del giocatore.

A contribuire al forte interesse fin dal primo annuncio c'è il pedigree del team. Rebel Wolves è guidato da Konrad Tomaszkiewicz, già game director di The Witcher 3, e include diversi sviluppatori che hanno lavorato alla serie di CD Projekt RED. Anche l'ambientazione ha giocato un ruolo chiave: un dark fantasy maturo, ispirato all'Europa medievale e popolato da clan di vampiri, presentato fin da subito con un tono cupo e affascinante che ha rapito in molti.