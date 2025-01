The Blood of Dawnwalker si mostra con un trailer e alcune immagini

Rebel Wolves, il team composto da ex sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt, ha mostrato il primo trailer cinematografico di The Blood of Dawnwalker che include anche un assaggio del gameplay, nonché alcune immagini del gioco.

Un progetto davvero promettente

Annunciato a dicembre, The Blood of Dawnwalker segna l'inizio di una nuova, promettente saga action RPG in single player ambientata in un open world in stile dark fantasy e mossa dal potente Unreal Engine 5.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il gioco ci condurrà nell'Europa del XIV secolo, fra conflitti sanguinosi e la diffusione della Peste Nera: proprio in questo momento di grande difficoltà per le popolazioni, orde di vampiri decidono di uscire dall'ombra e conquistare il mondo.

Al comando di Coen, un giovane trasformato in Dawnwalker, a metà fra il mondo diurno e il regno della notte, fra essere umano e vampiro, avremo trenta giorni di tempo per salvare la nostra famiglia oppure vendicarla: cosa sceglieremo di fare?