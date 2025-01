Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition per Nintendo Switch è al prezzo minimo su Amazon

Se siete fan di Final Fantasy o volete riscoprire la saga nel modo migliore, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione ora disponibile su Amazon Italia per Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition per Nintendo Switch . Il gioco si trova ora a un -37% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 75,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Che cosa è incluso in Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition

Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition include i seguenti giochi in versione remaster:

FINAL FANTASY

FINAL FANTASY II

FINAL FANTASY III

FINAL FANTASY IV

FINAL FANTASY V

FINAL FANTASY VI

All'interno della confezione potete anche trovare un foglio con degli adesivi che rappresentato dei personaggi pixelati della serie. Questo gioco ripropone una grafica pixel 2D aggiornata e una colonna sonora riarrangiata. Inoltre propone una interfaccia grafica modernizzata e vari extra, come il bestiario, la galleria di illustrazioni e il lettore musicale. In un solo pacchetto potete riscoprire l'intera saga classica in 2D di Final Fantasy.