Final Fantasy Pixel Remaster ha raggiunto un notevole traguardo di vendite, annunciato da Square Enix

Square Enix ha annunciato le vendite totali raggiunte dalla serie Final Fantasy Pixel Remaster in questi anni, che ammontano a questo punto a 5 milioni di copie come totale cumulativo per tutti i capitoli, un risultato decisamente soddisfacente considerando anche la dimensione della produzione.

Final Fantasy Pixel Remaster è la riedizione dei capitoli originali della serie in forma adattata per le piattaforme moderne: ripropongono sostanzialmente i contenuti e le esperienze originali ma con alcuni aggiustamenti tecnici che consentono una fruizione migliore sui display moderni, oltre a diverse soluzioni relative alla qualità della vita.

Nel complesso, si tratta di una proposta che è stata molto apprezzata dagli appassionati, perché è un ottimo modo per preservare gli originali in maniera quanto più fedele possibile rivolgendosi sia ai nostalgici della serie che ai nuovi utenti.