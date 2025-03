Il cosplay di Momo Ayase da Disharmonica reinterpreta perfettamente la protagonista di Dandadan

Dandadan continua ad essere uno dei dei manga del momento, spinto anche dall'ottimo adattamento animato giunto in occidente attraverso Netflix e attualmente in pausa in attesa della seconda stagione: il successo si misura anche dall'attività delle cosplayer, come dimostra questo cosplay di Momo Ayase da parte di Disharmonica davvero notevole.

Momo, rappresentata nel cosplay in questione, è la co-protagonista di Dandadan, che affronta le bizzarre avventure illustrate dall'autore in compagnia di Ken Takakura, l'altro personaggio principale.

La ragazza in questione è una liceale che si ritrova coinvolta in una storia molto strana. Essendo nipote di una medium, è sempre stata convinta dell'esistenza di spiriti e poteri sovrannaturali.