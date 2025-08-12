Il cosplay di Maki Zen'in da Jujutsu Kaisen di tenshi è semplicemente perfetto

Jujutsu Kaisen è uno dei manga più popolari degli ultimi anni e anche la trasposizione in anime ha riscosso un notevole successo tra gli amanti dell'animazione giapponese. Oltre a combattimenti intensi e una storia coinvolgente, il merito va anche a un cast di personaggi primari e secondari variegato e ben caratterizzato. Oggi vi proponiamo il cosplay di Maki Zen'in firmato da tenshi, talmente ben fatto che sembra uscito da una trasposizione live-action dell'opera.

Maki Zen'in è una studentessa del secondo anno alla Tokyo Jujutsu High, aspirante stregona erede del potente clan Zen'in ma priva di Energia Maledetta, di conseguenza non può usare tecniche maledette ed è costretta a indossare degli occhiali da vista speciali per vedere le maledizioni. Per compensare queste enorme limitazioni, ha sviluppato una forza fisica straordinaria e una maestria impareggiabile con armi maledette. Ha abbandonato la sua famiglia per diventare una stregona e dimostrare il proprio valore. Determinata e coraggiosa, è una figura centrale sia nel prequel Jujutsu Kaisen 0 che nella serie principale, dove affronta un destino doloroso e un passato familiare oppressivo.