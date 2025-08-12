Il cosplay di Maki Zen'in da Jujutsu Kaisen di tenshi è semplicemente perfetto

Jujutsu Kaisen è uno dei manga più popolari degli ultimi anni e anche la trasposizione in anime ha riscosso un notevole successo tra gli amanti dell'animazione giapponese. Oltre a combattimenti intensi e una storia coinvolgente, il merito va anche a un cast di personaggi primari e secondari variegato e ben caratterizzato. Oggi vi proponiamo il cosplay di Maki Zen'in firmato da tenshi, talmente ben fatto che sembra uscito da una trasposizione live-action dell'opera.
Maki Zen'in è una studentessa del secondo anno alla Tokyo Jujutsu High, aspirante stregona erede del potente clan Zen'in ma priva di Energia Maledetta, di conseguenza non può usare tecniche maledette ed è costretta a indossare degli occhiali da vista speciali per vedere le maledizioni. Per compensare queste enorme limitazioni, ha sviluppato una forza fisica straordinaria e una maestria impareggiabile con armi maledette. Ha abbandonato la sua famiglia per diventare una stregona e dimostrare il proprio valore. Determinata e coraggiosa, è una figura centrale sia nel prequel Jujutsu Kaisen 0 che nella serie principale, dove affronta un destino doloroso e un passato familiare oppressivo.
Una rappresentazione di Maki Zen'in impeccabile
Come potrete vedere negli scatti qui sotto, il cosplay di Maki Zen'in realizzato da tenshi indossa la divisa scolastica della Tokyo Jujutsu High, composta da una giacca e una gonna blu scuro, calze e stivali neri. Il risultato è davvero ottimo, molto fedele all'originale e denota una grande cura per i particolari.
