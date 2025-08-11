Endless Legend 2 ha una demo disponibile su Steam a tempo limitato

Amplitude Studios ha annunciato il lancio della demo di Endless Legend 2 su Steam, presentata con il trailer che trovate in calce e disponibile a tempo limitato: potrete scaricarla e utilizzarla solo fino al 18 agosto, dunque affrettatevi.

Il nuovo capitolo della serie strategica a sfondo fantasy, in arrivo il 22 settembre in accesso anticipato, ci metterà al comando di una delle nove fazioni in lotta per la supremazia e la sopravvivenza in un mondo devastato dalle catastrofi e apparentemente condannato.

Potremo scegliere tra guerrieri stellari, alieni con mentalità da alveare e altre popolazioni con capacità esclusive, ognuna dotata di abilità speciali, dottrina militare differente e strategie diplomatiche. Il gioco provvederà a premiare chi sa adattarsi, utilizzando i punti di forza e compensando i limiti della propria fazione.

Le battaglie tattiche a turni di Endless Legend 2 richiedono una gestione accorta delle unità e del terreno, sfruttando nascondigli, alture e punti strategici, con la possibilità di controllare direttamente i propri eserciti o di affidarsi alla risoluzione automatica.