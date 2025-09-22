Endless Legend 2 è disponibile in accesso anticipato

Endless Legend è un 4X di pregevole fattura. Se concordate con questa affermazione, sarete felici di sapere che è disponibile in accesso anticipato Endless Legend 2 , sviluppato sempre da Amplitude Studios e pubblicato da Hooded Horse, editore sempre più specializzato in strategici, che vanta un numero impressionante di successi, come Against the Storm e Manor Lords .

Dove acquistarlo

Endless Legend 2 è acquistabile su Steam e Microsoft Store, oltre che su PC Game Pass tramite Game Preview.

La mitologia del gioco parla di guidare una delle cinque fazioni in lotta verso la vittoria sul paradiso oceanico di Saiadha, un pianeta misterioso sull'orlo di un cambiamento catastrofico. Di costruire un impero, esercitare influenza politica e schierare grandi eserciti guidati da eroi leggendari.

Che sia attraverso la conquista o la cooperazione, bisogna svelare i segreti oscuri sepolti nel cuore del mondo prima che sia troppo tardi, affrontando al contempo gli eventi di Tidefall, in cui gli oceani si ritirano rivelando nuove opportunità e nuovi pericoli.

Amplitude ha dichiarato che sfrutterà l'Accesso Anticipato per ascoltare la community e migliorare il gioco. Inoltre, presto introdurrà una nuova fazione, aggiungerà le funzionalità multiplayer e tante altre novità. Il calendario di tutti gli aggiornamenti sarà pubblicato a breve. Cosa manca? Il prezzo. Endless Legend 2 costa 49,99 euro (39,99 euro in offerta lancio).