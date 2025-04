Endless Legend 2 ha un periodo d'uscita in accesso anticipato, svelato da un nuovo trailer

In occasione dell'evento "the triple-i initiative", lo studio di sviluppo Amplitude Studios e l'editore Hooded Horse, hanno pubblicato un nuovo trailer di Endless Legend 2, con cui ha annunciato il periodo d'uscita del gioco in accesso anticipato: estate 2025. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, quindi per adesso dobbiamo accontentarci.