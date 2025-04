Future Games Show Summer Showcase è stato annunciato: data fissata per il nuovo evento di presentazione

Il Future Games Show è diventato ormai una tradizione consolidata in questi anni, con la particolarità di presentarsi più volte all'anno: in queste ore è stato annunciato il Future Games Show Summer Showcase, ovvero l'evento di presentazione estivo che ha ora una data fissata.

Il 7 giugno 2025 si terrà dunque "lo show più ambizioso visto finora" nella tradizione degli eventi organizzati da GamesRadar+ e incentrati soprattutto sui giochi per PC ma non solo, con una enorme quantità di novità che potrebbero emergere nel corso della serata.

Come da tradizione, anche in questo caso ci saranno "anteprime mondiali, trailer esclusivi e demo di giochi inediti di alcuni degli studi più interessanti e creativi del settore", il tutto in scena sabato 7 giugno.