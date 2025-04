Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct annunciato: vediamo data, orario e contenuti

Microsoft ha annunciato la data del suo prossimo Xbox Games Showcase . Sarà l' 8 giugno 2025 e sarà seguita da un The Outer Worlds 2 Direct. L'orario di inizio è le 19:00, ora italiana .

I dettagli sull'Xbox Games Showcase

Le informazioni sono state condivise da Microsoft all'interno di Xbox Wire, tramite un breve articolo che presenta ciò che possiamo aspettarci dalle presentazioni di giugno.

Microsoft spiega: "Tutto ha inizio con il nostro annuale Xbox Games Showcase, che vi farà scoprire i titoli in arrivo dai nostri studi first-party, oltre a nuovi incredibili prodotti dei nostri partner di terze parti in tutto il mondo. Quest'anno lo show sarà solo digitale: il livestream vi porterà tutto quello che c'è da sapere sulle novità di Xbox, indipendentemente dal luogo del mondo in cui state guardando."

"Subito dopo lo Showcase, The Outer Worlds 2 Direct vi porterà all'interno delle mura di Obsidian Entertainment, rivelando nuovi gameplay, dettagli e approfondimenti degli sviluppatori, direttamente dalle persone che stanno realizzando il sequel del pluripremiato RPG fantascientifico in prima persona."

La locandina dell'evento di Microsoft

La presentazione andrà in onda tramite i soliti canali, ovvero YouTube, Twitch e Facebook, con anche una versione in linguaggio dei segni (americano e britannico). In totale saranno supportate 40 lingue, italiano compreso.

Oltre alla diretta ci saranno anche degli articoli pubblicati su Xbox Wire, che approfondiranno le novità più importanti.

In attesa di novità, vi ricordiamo che i nuovi giochi della prima metà di aprile per Xbox Game Pass.