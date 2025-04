Xbox Dev Sessions: abbiamo visto in anteprima i giochi dell'evento Microsoft

Tradizionalmente Xbox organizza una serie di eventi a porte chiuse prevalentemente dedicati a selezioni di sviluppatori partner fra quelli che hanno beneficiato della piattaforma ID@Xbox , ormai un caposaldo dell'ecosistema di Microsoft che nel corso degli anni ha aiutato tantissimi studi indipendenti e piccoli publisher a ottenere uno spazio sul grande palcoscenico del medium. L'idea è quella di riservare uno spazio a ciascun produttore in modo tale da consentirgli di presentare le ultime novità relative alle loro produzioni e soprattutto mostrare segmenti di demo giocabili, per poi rispondere anche a una serie di domande.

The Alters

Fra tutti gli sviluppatori presenti all'evento ce n'era uno dotato di un pedigree particolare, ovvero 11 Bit Studios, che in seguito alla pubblicazione di This War of Mine, Frostpunk e Frostpunk 2 sta passando attraverso un'età dell'oro. Il nuovo progetto, già in grado di far parlare di sé dopo le prime apparizioni ai maggiori eventi del settore, è The Alters, un videogioco survival-gestionale di natura sci-fi che si fonda interamente su una singola idea in grado di regalare un gusto unico alla narrazione e al gameplay: il protagonista, a bordo di uno strano veicolo isolato su un pianeta alieno, può dar vita a cloni di sé stesso provenienti da dimensioni parallele per incrementare - o paradossalmente ridurre - le sue chance di sopravvivenza.

L'interno della base mobile di The Alters

The Alters racconta la storia di Jan Dolski, un minatore scampato allo schianto di una navicella su un pianeta ostile che si trova rapidamente al centro di una brutale lotta per la sopravvivenza, rimasto solo alla guida di un'enorme base mobile che richiede un intero team di personale qualificato per essere gestita. Il destino vuole che sul pianeta sia presente una misteriosa sostanza che, processata dal computer quantico di bordo, è in grado di dar vita a versioni alternative di Jan, ovvero gli Alters, e saranno proprio loro a tratteggiare tutte le unicità della nuova produzione di 11 Bit.

Ogni Alter sarà dotato non solo di capacità uniche ma anche e soprattutto di una personalità distintiva, inoltre non sarà assolutamente possibile incontrarli tutti nell'arco di una singola partita. Lo "Jan Tecnico", per esempio, non è semplicemente dotato di abilità e competenze diverse da quelle del protagonista, ma è radicato in un background personale basato su scelte e accadimenti di vita completamente diversi da quelli della versione "originale", dunque si rivelerà un perfetto contraltare narrativo proprio in ragione della diversità con cui vede il mondo. All'interno del gioco è presente un enorme albero di momenti chiave che - in puro stile "Effetto Farfalla" - si ramifica attraverso tutti gli istanti fondamentali della vita di Jan: quest'albero si rivelerà determinante per comprendere la personalità di ciascun Alter creato e gestire al meglio l'equipaggio, comprendendo gli istanti chiave della loro vita e le potenziali reazioni alle nostre scelte.

Accontentare tutti sarà dunque pressoché impossibile, perché ciascuno di essi avrà esigenze profondamente diverse e ogni decisione ne influenzerà lo stato emotivo, con il rischio di scatenare un vero e proprio ammutinamento. A causa di questa decisione di design, 11 Bit ha scelto di non puntare esclusivamente sulle capacità gestionali del giocatore e sullo stato economico del gruppo, ma di integrare anche un sistema di conversazioni che sarà indispensabile nella determinazione del rapporto coi membri dell'equipaggio. Ovviamente al crescere degli Jan creati incrementeranno anche le divergenze, configurando un sistema di scelte, di promesse e di conseguenze che sembra ricalcare molto da vicino la brutalità e la profondità di quello già incontrato in Frostpunk, portando un forte impatto nell'esperienza di gioco.

Gli sviluppatori hanno voluto porre l'accento sulla profondità della caratterizzazione riservata a ciascuno degli Alter, che è stato studiato e limato per nascondere diversi strati narrativi al di sotto delle semplici scelte di vita che ha compiuto, spesso destinati a emergere attraverso le relazioni con gli altri. Non c'è bisogno di specificare che uno dei temi centrali della narrazione risiede proprio nel destino degli Alters una volta che il gruppo riuscirà nella sua impresa all'apparenza impossibile, ulteriore testimonianza del fatto che l'attenzione degli 11 Bit si sia concentrata parecchio sull'elemento narrativo e sulla formula dialogica rispetto alle produzioni passate.

Tutte le nuove sezioni mostrate erano incentrate su questa particolare natura di The Alters, ma è evidente che l'opera abbia tantissimo altro da offrire: le fasi gestionali a bordo della nave di terra sono infatti integrate da sezioni ambientate sul pianeta sconosciuto durante le quali, secondo un sistema d'azione in terza persona, toccherà interagire con lo scenario, esplorare e raccogliere risorse. È piuttosto chiaro che si tratti del titolo più ambizioso mai realizzato da 11 Bit: l'introduzione di un mondo esplorabile, l'integrazione di personaggi veri e propri e il recupero dei maggiori punti di forza dei precedenti sembrano voler preparare il terreno per il grande balzo della compagnia. Anche in questo caso manca ancora la data d'uscita, ma la finestra di lancio rimane prevista per il 2025.