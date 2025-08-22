“Le mie app” arriva sull’applicazione Xbox e fungerà da hub per browser e store di terze parti

Microsoft ha iniziato a testare una novità molto interessante legata alla sua app Xbox . A quanto pare, infatti, i giocatori PC potranno installare (e lanciare) applicazioni di terze parti direttamente da quest'app. Sono inclusi quindi browser e perfino store di terze parti. Questa aggiunta è attualmente in fase di test per Windows 11, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Gestione centralizzata

Secondo quanto dichiarato da Devin Dhaliwal, product manager di Xbox, questa novità permette ai giocatori di individuare e scaricare le applicazioni di terze parti (anche gli store) avendo tutto sotto controllo, potendo quindi sfruttare un unico hub. "Le mie applicazioni è una nuova scheda all'interno della libreria dell'app Xbox PC che consente ai giocatori di individuare, visualizzare e scaricare le applicazioni di terze parti e gli storefront più utilizzati", ha detto.

"Le mie app"

"Consolidando le app di gioco in un'unica posizione, questa funzione supporta la nuova libreria di gioco aggregata, rendendo più semplice la ricerca, il download e l'avvio dei giochi da più postazioni".

"Con 'Le mie app', potete trovare e scaricare facilmente ciò che vi serve senza dover lasciare la vostra libreria o passare al desktop. In qualità di Insider, all'inizio avrete accesso a una selezione personalizzata di app che potrete visualizzare e scaricare, e col tempo estenderemo il supporto ad altre app" si legge invece sul sito ufficiale.