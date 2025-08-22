“Le mie app” arriva sull’applicazione Xbox e fungerà da hub per browser e store di terze parti

Microsoft ha iniziato a testare una novità molto interessante legata alla sua app Xbox. A quanto pare, infatti, i giocatori PC potranno installare (e lanciare) applicazioni di terze parti direttamente da quest'app. Sono inclusi quindi browser e perfino store di terze parti. Questa aggiunta è attualmente in fase di test per Windows 11, ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Gestione centralizzata
Secondo quanto dichiarato da Devin Dhaliwal, product manager di Xbox, questa novità permette ai giocatori di individuare e scaricare le applicazioni di terze parti (anche gli store) avendo tutto sotto controllo, potendo quindi sfruttare un unico hub. "Le mie applicazioni è una nuova scheda all'interno della libreria dell'app Xbox PC che consente ai giocatori di individuare, visualizzare e scaricare le applicazioni di terze parti e gli storefront più utilizzati", ha detto.
"Consolidando le app di gioco in un'unica posizione, questa funzione supporta la nuova libreria di gioco aggregata, rendendo più semplice la ricerca, il download e l'avvio dei giochi da più postazioni".
"Con 'Le mie app', potete trovare e scaricare facilmente ciò che vi serve senza dover lasciare la vostra libreria o passare al desktop. In qualità di Insider, all'inizio avrete accesso a una selezione personalizzata di app che potrete visualizzare e scaricare, e col tempo estenderemo il supporto ad altre app" si legge invece sul sito ufficiale.
Una novità utile
Microsoft, lo ricordiamo, ha già aggiunto Ubisoft Connect, Steam e Battle.net all'interno dell'app, ma la nuova sezione consentirà di godere di un'esperienza ancora più accessibile, soprattutto per dispositivi handheld.
"'Le mie app' consente ai giocatori ROG Xbox Ally o di altri dispositivi handheld Windows 11 di navigare più facilmente tra le applicazioni dall'esperienza a schermo intero di Xbox", ha detto Dhaliwal. Come già anticipato, questa novità è attualmente in fase di test, quindi vi aggiorneremo sull'eventuale disponibilità ufficiale.