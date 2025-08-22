1

“Le mie app” arriva sull’applicazione Xbox e fungerà da hub per browser e store di terze parti

La nuova sezione "Le mie app" per Windows 11 diventa un hub che permette di installare e lanciare applicazioni di terze parti in un'unica posizione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/08/2025
Ragazza che gioca con ROG Xbox Ally

Microsoft ha iniziato a testare una novità molto interessante legata alla sua app Xbox. A quanto pare, infatti, i giocatori PC potranno installare (e lanciare) applicazioni di terze parti direttamente da quest'app. Sono inclusi quindi browser e perfino store di terze parti. Questa aggiunta è attualmente in fase di test per Windows 11, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Gestione centralizzata

Secondo quanto dichiarato da Devin Dhaliwal, product manager di Xbox, questa novità permette ai giocatori di individuare e scaricare le applicazioni di terze parti (anche gli store) avendo tutto sotto controllo, potendo quindi sfruttare un unico hub. "Le mie applicazioni è una nuova scheda all'interno della libreria dell'app Xbox PC che consente ai giocatori di individuare, visualizzare e scaricare le applicazioni di terze parti e gli storefront più utilizzati", ha detto.

'Le mie app'
"Le mie app"

"Consolidando le app di gioco in un'unica posizione, questa funzione supporta la nuova libreria di gioco aggregata, rendendo più semplice la ricerca, il download e l'avvio dei giochi da più postazioni".

"Con 'Le mie app', potete trovare e scaricare facilmente ciò che vi serve senza dover lasciare la vostra libreria o passare al desktop. In qualità di Insider, all'inizio avrete accesso a una selezione personalizzata di app che potrete visualizzare e scaricare, e col tempo estenderemo il supporto ad altre app" si legge invece sul sito ufficiale.

Una novità utile

Microsoft, lo ricordiamo, ha già aggiunto Ubisoft Connect, Steam e Battle.net all'interno dell'app, ma la nuova sezione consentirà di godere di un'esperienza ancora più accessibile, soprattutto per dispositivi handheld.

Le ROG Xbox Ally hanno una data d'uscita ufficiale, introdotto il programma di compatibilità Le ROG Xbox Ally hanno una data d'uscita ufficiale, introdotto il programma di compatibilità

"'Le mie app' consente ai giocatori ROG Xbox Ally o di altri dispositivi handheld Windows 11 di navigare più facilmente tra le applicazioni dall'esperienza a schermo intero di Xbox", ha detto Dhaliwal. Come già anticipato, questa novità è attualmente in fase di test, quindi vi aggiorneremo sull'eventuale disponibilità ufficiale.

