Nel 2025, su Xbox sono stati lanciati il 20% di giochi in meno che nel 2024

Secondo un nuovo report, la piattaforma Xbox ha registrato un calo del 20% nel numero di giochi pubblicati nel 2025 rispetto al 2024. A dirlo è un nuovo report della società di analisi GameDiscoverCo, che parla di 896 giochi lanciati su Xbox One e Xbox Series X e S, contro i 1.115 del 2024. Il dato del 2025 è inferiore anche a quello del 2023, che aveva visto 945 uscite, ma resta leggermente superiore al 2022, anno in cui furono pubblicati 828 titoli.

PlayStation e Nintendo Switch crescono

Viene sottolineato che Xbox è l'unica grande piattaforma ad aver registrato una diminuzione anno su anno nel numero di giochi pubblicati nel 2025. Nintendo, con Switch 1 e Switch 2, ha invece lanciato 3.138 giochi, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, mentre Sony ha visto la pubblicazione di 1.347 titoli su PS4 e PS5, segnando una crescita del 4% rispetto al 2024.

Sarah Bond, la presidentessa di Xbox

Simon Carless, fondatore di GameDiscoverCo e autore della rubrica This Week in Videogames, suggerisce che il trend negativo di Xbox potrebbe continuare, "soprattutto perché Microsoft sta iniziando a sfumare la definizione di dispositivi Xbox introducendo console portatili che eseguono giochi Windows".

"Il piano a lungo termine di Microsoft potrebbe essere quello di rendere tutto il proprio hardware compatibile con il PC (e a quel punto il problema diventerebbe meno rilevante)."

Riguardo all'impatto del servizio in abbonamento Game Pass su questi numeri, Carless afferma: "È difficile stabilire se Game Pass abbia portato a un'erosione del mercato hardware Xbox per i giochi più piccoli. Dal punto di vista di Xbox, la maggior parte degli utenti non acquistava comunque titoli indie, quindi il denaro distribuito tramite Game Pass sarebbe tutto grasso che cola".

"Altri potrebbero sostenere che gli utenti core di Xbox, avendo Game Pass, dispongano già di un'enorme quantità di giochi di dimensioni minori da provare, rendendoli quindi meno interessati ad acquistare altri titoli al di fuori del servizio. La verità è difficile da stabilire."

La crisi dell'hardware Xbox è cosa nota, con vendite sottotraccia e mancanza di spinte da parte di Microsoft, che sembra sempre più interessata a diffondere l'ecosistema a livello software.