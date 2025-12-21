Il nuovo Chromatic è fatto con il materiale dei droni da guerra, molti siti non lo tratteranno per protesta

Cosa c'entra tutto questo con il Chromatic? Facile: ModRetro ha annunciato un'edizione limitata della console portatile realizzata con lo stesso metallo utilizzato nei droni d'attacco aerei di Anduril . Questo intreccio tra retrogaming e armi non è piaciuto molto alla scena degli appassionati.

Come saprete, ModRetro è una compagnia di Palmer Luckey , conosciuto inizialmente come il guru dei visori VR grazie all'Oculus Rift, settore mai decollato da cui è riuscito a sfilarsi per tempo, vendendo la sua compagnia a Meta. Un'altra delle sue compagnie si chiama Anduril e produce armi e droni.

Se seguite il mondo del retrogaming, sicuramente conoscerete ModRetro, la compagnia cui dobbiamo il Chromatic , probabilmente il miglior nuovo Game Boy di sempre , che fa girare i giochi dell'originale e del Game Boy Color, è costruito con materiali estremamente resistenti, lavora con batterie AA e funziona davvero bene.

Console da guerra

Tornando alla console, lo stile sarà sempre quello del Chromatic, ma utilizzerà un polimero ceramico ultra-resistente impiegato per corazzare i droni Ghost. Inoltre, ogni vite sarà arricchita da nitruro di titanio, una soluzione solitamente impiegata per gli apparecchi militari.

Il Chromatic da collezione

La scocca è realizzata in lega di magnesio e alluminio, decorata con incisioni CNC e abbinata a una copertura del display in zaffiro, che offre una "durezza quasi pari a quella del diamante". È probabilmente lo stesso schermo utilizzato anche nella versione più costosa del Chromatic.

Il prezzo non sarà bassissimo, visto che si parla di 449,99 dollari, ma la qualità costruttiva sarà elevatissima. Inoltre, il Chromatic da collezione sarà venduto in bundle con le cuffie Koss Porta Pro in edizione limitata, un'altra chicca niente male.

Si tratta di hardware di tutto rispetto, pensato per i collezionisti, che a suo modo sarebbe anche entusiasmante per la scena, se non fosse per il coinvogimento di Anduril. La compagnia di Luckey è già finita al centro di diverse polemiche per come sta integrando l'intelligenza artificiale nei moderni mezzi da guerra e per come ha supportato il governo USA nelle sue politiche di repressione dell'immigrazione.

Così, prestigiosi siti di retrogaming, come Time Extension e RetroDodo hanno annnunciato un ripensamento nella copertura dei prodotti di ModRetro, vista la controversia dell'associazione diretta con Anduril. Alcuni non tratteranno più i prodotti della compagnia, mentre altri valuteranno caso per caso.