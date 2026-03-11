Xbox Project Helix, Microsoft rivela le prime specifiche tecniche

Durante la GDC 2026 Microsoft ha rivelato le prime specifiche tecniche di Xbox Project Helix, la nuova piattaforma che consentirà di far girare "sia giochi Xbox che PC" e che promette un'esperienza sostanzialmente più evoluta rispetto alle attuuali console.

Stando alle slide presentate dalla casa di Redmond, Project Helix monterà un SoC AMD custom disegnato la prossima generazione delle DirectX e capace di supportare il ray tracing con prestazioni e capacità degne di una macchina next-gen.

La piattaforma utilizzerà inoltre GPU Work Graphs, una nuova tecnologia per la programmazione della GPU che consente di gestire in maniera diversa il carico computazionale nei videogiochi, assegnandone una parte all'unità grafica piuttosto che rivolversi costantemente alla CPU e riducendo così i colli di bottiglia.

A ciò si aggiungerà la prossima iterazione della FSR, la tecnologia di upscaling di AMD ora basata sul machine learning e dotata del supporto per la frame generation e la ray regeneration per ray tracing e path tracing.