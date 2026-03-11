La nuova Xbox Helix si mostra alla GDC 2026? Non proprio, per ora

Microsoft ha pubblicato un messaggio su X che ha fatto pensare a una specie di teaser sulla nuova Xbox Helix, ma sembra mostrare invece qualcosa di ben più noto e familiare, forse un kit di sviluppo addirittura di Xbox One.

La questione è curiosa: il messaggio è stato pubblicato dall'account ufficiale di Microsoft Game Dev, la divisione dedicata allo sviluppo di software all'interno della compagnia, con riferimento alle varie conferenze e presentazioni organizzate dalla casa di Redmond per la GDC 2026.

Il messaggio riferisce solo "Xbox alla GDC, sbirciata in anteprima" con tanto di fiammella, forse suggerendo l'idea che le foto a corredo potessero riguardare il nuovo hardware in sviluppo nella compagnia con l'annunciata nuova generazione di console identificata come Project Helix, ma il soggetto sembra essere tutt'altro.