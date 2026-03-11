La nuova Xbox Helix si mostra alla GDC 2026? Non proprio, per ora

Microsoft ha pubblicato un messaggio su X che ha fatto pensare a una specie di teaser sulla nuova Xbox Helix, ma sembra mostrare invece qualcosa di ben più noto e familiare, forse un kit di sviluppo addirittura di Xbox One.
La questione è curiosa: il messaggio è stato pubblicato dall'account ufficiale di Microsoft Game Dev, la divisione dedicata allo sviluppo di software all'interno della compagnia, con riferimento alle varie conferenze e presentazioni organizzate dalla casa di Redmond per la GDC 2026.
Il messaggio riferisce solo "Xbox alla GDC, sbirciata in anteprima" con tanto di fiammella, forse suggerendo l'idea che le foto a corredo potessero riguardare il nuovo hardware in sviluppo nella compagnia con l'annunciata nuova generazione di console identificata come Project Helix, ma il soggetto sembra essere tutt'altro.
Le foto non sembrano corrispondere, ma attendiamo informazioni
Intanto, si tratta chiaramente di un kit di sviluppo, come risulta chiaro dalla scritta "XDK" che identifica i devkit di Xbox, ma la forma e i particolari sono poi quelli di un kit di Xbox One, addirittura.
Il messaggio vuole semplicemente alimentare l'attesa per le conferenze previste per questa settimana alla GDC 2026, dove in effetti ci si aspetta di ricevere forse qualche informazione su Project Helix, almeno per quanto riguarda gli argomenti destinati agli sviluppatori.
Un messaggio che genera curiosità, dunque, accompagnato da foto che però non sembrano proprio riguardare il nuovo hardware in lavorazione, visto che il soggetto rappresentante è chiaramente un kit di sviluppo di Xbox One.
Questo a meno che i nuovi kit di sviluppo di Project Helix non siano assolutamente identici a quelli vecchi per Xbox One, ma la cosa sarebbe piuttosto strana, siamo più propensi a credere che si tratti solo di un messaggio inviato per stimolare l'attesa per i panel alla GDC con foto non strettamente collegate all'hardware del futuro di Xbox.
In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali informazioni che potrebbero emergere nel corso dell'evento di questi giorni, eventualmente anche sulla prossima generazione di Xbox.