Windows 11 introduce l’audio condiviso Bluetooth, ma funziona con pochissimi dispositivi

Come funziona Shared Audio su Windows 11

La nuova modalità audio condiviso consente di collegare due accessori Bluetooth LE allo stesso computer e riprodurre contemporaneamente l'audio su entrambi i dispositivi. Tra gli accessori compatibili rientrano cuffie wireless, auricolari Bluetooth, altoparlanti portatili e anche alcune tecnologie assistive come apparecchi acustici e impianti cocleari.

L'audio condiviso consente di avere anche una del volume separata

Per attivare la funzione è necessario associare due dispositivi Bluetooth compatibili al PC. Successivamente bisogna aprire il pannello Impostazioni rapide di Windows 11 tramite l'icona audio nella barra delle applicazioni e selezionare il nuovo pulsante "Shared Audio". Da qui è possibile scegliere i due dispositivi che riceveranno il flusso audio e avviare la condivisione.

Microsoft spiega che il controllo volume principale di Windows continuerà a funzionare normalmente, regolando però il livello sonoro di entrambi i dispositivi insieme. Per una gestione più precisa si potranno utilizzare i cursori dedicati presenti nel menu Shared Audio oppure nelle impostazioni dei singoli accessori collegati.

Quando la funzione è attiva compare inoltre un'icona dedicata nella barra delle applicazioni che segnala la trasmissione audio simultanea. La sessione può essere interrotta manualmente tramite il pulsante "Stop Sharing", mentre lo spegnimento del PC termina automaticamente la condivisione.

Nonostante la funzione sia integrata in Windows 11, al momento la compatibilità è ancora piuttosto ristretta. Shared Audio richiede infatti implementazioni recenti del protocollo Bluetooth LE Audio e driver moderni che non sono presenti sulla maggior parte dei notebook attualmente in circolazione. I primi sistemi compatibili appartengono soprattutto alla categoria Copilot+ PC basata su processori Qualcomm Snapdragon e Intel Core Ultra serie 200.

Microsoft ha comunque dichiarato di stare distribuendo progressivamente i driver necessari tramite Windows Update per ampliare il numero di dispositivi supportati nel corso dei prossimi mesi.