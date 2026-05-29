LG presenta la nuova gamma UltraGear evo in Italia con due monitor gaming 5K2K progettati per prestazioni estreme

Entrambi i monitor sono progettati con design che risponda alle esigenze di tutti , connettività avanzata HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery, oltre a speaker stereo integrati da 10W.

L'obiettivo della nuova lineup è offrire un'esperienza di gioco che unisca immersione su grande formato, prestazioni elevate e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

LG Electronics ha presentato in Italia la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo , introducendo due modelli pensati per soddisfare esigenze differenti dei giocatori: LG UltraGear evo 52G930B e LG UltraGear evo AI 39GX950B.

I dettagli sull monitor UltraGear evo 52G930B

Il modello LG UltraGear evo 52G930B è un monitor da 52 pollici in formato UltraWide 21:9, definito come il monitor gaming 5K2K 240Hz più grande al mondo. La curvatura 1000R e il refresh rate da 240 Hz garantiscono un'esperienza visiva estremamente fluida e immersiva, mentre il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce il motion blur.

Il supporto VESA DisplayHDR 600 e la copertura DCI-P3 al 95% assicurano colori vividi e dettagli precisi, rendendolo adatto a giochi open world, simulazioni e titoli first person. Inoltre, il supporto AMD FreeSync Premium contribuisce a ridurre tearing e stuttering.