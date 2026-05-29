LG presenta la nuova gamma UltraGear evo in Italia con due monitor gaming 5K2K progettati per prestazioni estreme

LG Electronics ha presentato in Italia la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo, introducendo due modelli pensati per soddisfare esigenze differenti dei giocatori: LG UltraGear evo 52G930B e LG UltraGear evo AI 39GX950B.
L'obiettivo della nuova lineup è offrire un'esperienza di gioco che unisca immersione su grande formato, prestazioni elevate e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.
Entrambi i monitor sono progettati con design che risponda alle esigenze di tutti, connettività avanzata HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery, oltre a speaker stereo integrati da 10W.
I dettagli sull monitor UltraGear evo 52G930B
Il modello LG UltraGear evo 52G930B è un monitor da 52 pollici in formato UltraWide 21:9, definito come il monitor gaming 5K2K 240Hz più grande al mondo. La curvatura 1000R e il refresh rate da 240 Hz garantiscono un'esperienza visiva estremamente fluida e immersiva, mentre il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce il motion blur.
Il supporto VESA DisplayHDR 600 e la copertura DCI-P3 al 95% assicurano colori vividi e dettagli precisi, rendendolo adatto a giochi open world, simulazioni e titoli first person. Inoltre, il supporto AMD FreeSync Premium contribuisce a ridurre tearing e stuttering.
Tutte le specifiche del monitor LG UltraGear evo AI 39GX950B
Il secondo modello, LG UltraGear evo AI 39GX950B, è un monitor OLED da 39 pollici in formato 21:9 con risoluzione 5K2K (5120 x 2160). Grazie alla tecnologia Dual Mode certificata VESA, offre fino a 165 Hz in 5K2K per la qualità visiva e fino a 330 Hz in WFHD per il gaming competitivo.
Integra la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione con luminosità fino a 1500 nit, contrasto elevato e supporto VESA DisplayHDR True Black 500. Il tempo di risposta è estremamente rapido, pari a 0,03 ms (GtG), con compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.
Questo modello include anche funzioni IA avanzate come AI Upscaling 5K2K, che migliora la nitidezza dei contenuti, AI Scene Optimization per la regolazione automatica di colori e dettagli, e AI Sound.
Entrambi i monitor sono disponibili in preordine su LG Shop Online al prezzo di 1.799 euro ciascuno, con promozione fino al 31 luglio che include finanziamento a tasso zero e un coupon da 300 euro.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.