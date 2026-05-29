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LG presenta la nuova gamma UltraGear evo in Italia con due monitor gaming 5K2K progettati per prestazioni estreme

LG introduce in Italia i monitor UltraGear evo 52G930B e 39GX950B, pensati per gaming immersivo e competitivo. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/05/2026
monitor LG

LG Electronics ha presentato in Italia la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo, introducendo due modelli pensati per soddisfare esigenze differenti dei giocatori: LG UltraGear evo 52G930B e LG UltraGear evo AI 39GX950B.

L'obiettivo della nuova lineup è offrire un'esperienza di gioco che unisca immersione su grande formato, prestazioni elevate e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Entrambi i monitor sono progettati con design che risponda alle esigenze di tutti, connettività avanzata HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery, oltre a speaker stereo integrati da 10W.

I dettagli sull monitor UltraGear evo 52G930B

Il modello LG UltraGear evo 52G930B è un monitor da 52 pollici in formato UltraWide 21:9, definito come il monitor gaming 5K2K 240Hz più grande al mondo. La curvatura 1000R e il refresh rate da 240 Hz garantiscono un'esperienza visiva estremamente fluida e immersiva, mentre il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce il motion blur.

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Il supporto VESA DisplayHDR 600 e la copertura DCI-P3 al 95% assicurano colori vividi e dettagli precisi, rendendolo adatto a giochi open world, simulazioni e titoli first person. Inoltre, il supporto AMD FreeSync Premium contribuisce a ridurre tearing e stuttering.

Tutte le specifiche del monitor LG UltraGear evo AI 39GX950B

Il secondo modello, LG UltraGear evo AI 39GX950B, è un monitor OLED da 39 pollici in formato 21:9 con risoluzione 5K2K (5120 x 2160). Grazie alla tecnologia Dual Mode certificata VESA, offre fino a 165 Hz in 5K2K per la qualità visiva e fino a 330 Hz in WFHD per il gaming competitivo.

Lg Ultragear Evo 39Gx950B

Integra la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione con luminosità fino a 1500 nit, contrasto elevato e supporto VESA DisplayHDR True Black 500. Il tempo di risposta è estremamente rapido, pari a 0,03 ms (GtG), con compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.

Questo modello include anche funzioni IA avanzate come AI Upscaling 5K2K, che migliora la nitidezza dei contenuti, AI Scene Optimization per la regolazione automatica di colori e dettagli, e AI Sound.

Entrambi i monitor sono disponibili in preordine su LG Shop Online al prezzo di 1.799 euro ciascuno, con promozione fino al 31 luglio che include finanziamento a tasso zero e un coupon da 300 euro.

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