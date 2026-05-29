ASUS presenta la tastiera ROG Strix Morph 96 Wireless interamente personalizzabile e reattiva

ASUS ha annunciato una nuova tastiera da gaming con fattore di forma al 96%, ovvero la ROG Strix Morph 96 . Si tratta di un prodotto completamente personalizzabile in base alle proprie preferenze, con un assemblaggio facile ed intuitivo. I materiali garantiscono un'esperienza di digitazione ancora più silenziosa e un utilizzo complessivamente ancora più godibile. Vediamo tutti i dettagli.

Le caratteristiche della nuova tastiera

Come vi abbiamo anticipato, questa tastiera ha un fattore di forma al 96%, quindi è più compatta ma non rinuncia al tastierino numerico. Inoltre, ogni componente è stato progettato per un assemblaggio facile, rendendo la personalizzazione ancora più intuitiva. Troviamo inoltre PCB south facing e switch ROG NX V2, consentendo configurazioni con tasti hot swappable. Cosa significa ciò? Il PCB non è altro che la scheda elettronica sotto i tasti della tastiera; in questo caso i LED sono posizionati sotto lo switch ("south facing"). Questo migliora la compatibilità con alcuni keycap e contribuisce a ottenere un suono più pulito.

La funzione hot swappable consente invece di rimuovere e sostituire gli switch facilmente, senza dover effettuare saldature o procedure particolarmente complesse. La digitazione è fluida e godibile, grazie a molteplici strati di materiale fonoassorbente. Più precisamente, la lubrificazione pre-fabbricazione consente agli switch di offrire una consistenza superiore, senza però rinunciare alla reattività fondamentale in gioco.

Il design con gasket mount in silicone è abbinato a una piastra posizionale in policarbonato, contribuendo all'esperienza complessiva. L'illuminazione RGB, tra cui due bande RGB su entrambi i lati della scocca, può essere gestita tramite Aura Sync in base alle proprie preferenze.