Asus ROG celebra i vent'anni con la collezione di abbigliamento esclusivo Dolly Noire

Il mondo del gaming incontra quello dello streetwear nella nuova collaborazione tra ASUS Republic of Gamers e il brand Dolly Noire, che hanno presentato la capsule collection "20 YEARS OF DOMINANCE". L'iniziativa nasce per celebrare i vent'anni del marchio ROG, una delle linee gaming più riconoscibili del settore hardware.

Una capsule che unisce gaming e cultura street

La collezione in edizione limitata comprende t-shirt, felpe e cappellini pensati per la community gaming. L'idea è quella di trasformare elementi tipici dello streetwear in un linguaggio visivo legato all'universo ROG, con riferimenti diretti alla storia del brand e alla sua evoluzione tecnologica.

T-Shirt e berretto della capsule

Si tratta di una release disponibile esclusivamente sul sito ufficiale di Dolly Noire, scelta che punta a rafforzare la dimensione di esclusività dell'operazione. L'obiettivo è intercettare un pubblico che non si limita a seguire il gaming come intrattenimento, ma lo vive come identità culturale.

Gli iscritti al programma ASUS Members avranno accesso a uno sconto del 20% sull'intero catalogo della collezione. Gli utenti legati al mondo ROG riceveranno inoltre contenuti digitali esclusivi, tra cui wallpaper dedicati alla celebrazione dei vent'anni del brand. Un elemento che conferma il ruolo crescente dei contenuti digitali come estensione dell'esperienza hardware.

La collaborazione sarà accompagnata da un evento a Milano, previsto per oggi, 21 maggio 2026, presso lo store Dolly Noire. Nella prima fascia oraria l'area sarà riservata agli invitati, con la possibilità di vedere da vicino la nuova capsule e alcuni prodotti ASUS, tra cui il modello Zephyrus Duo GX651. Successivamente lo spazio verrà aperto al pubblico con un evento che includerà DJ set e un format pensato per unire gaming, musica e cultura urbana.