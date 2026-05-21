Subnautica 2 si conferma un grandissimo successo: oltre 4 milioni di copie vendute in meno di una settimana

Un risultato che segue un avvio fulminante: il titolo aveva raggiunto 1 milione di copie nella prima ora e 2 milioni nelle prime 12 ore . Si tratta di ritmi eccezionali, soprattutto per un gioco in early access, disponibile peraltro anche nel catalogo Game Pass. Le nuove cifre superano persino le stime di Alinea Analytics, che prevedeva 4,1 milioni di copie nella prima settimana, confermando Subnautica 2 come il gioco più venduto più rapidamente su Steam nel 2026 .

Subnautica 2 continua a macinare numeri impressionanti: il team di Unknown Worlds ha annunciato che il gioco ha superato 4 milioni di copie vendute nei primi cinque giorni dal debutto in accesso anticipato, avvenuto il 14 maggio su PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) e Xbox Series X|S.

Vendite elevate e pareri molto positivi

"Siamo incredibilmente grati per la risposta dei giocatori di tutto il mondo," ha dichiarato Fernando Melo, executive producer di Subnautica 2, tramite il comunicato stampa che ha accompagnato la notizia.

"Vedere milioni di giocatori immergersi in questo nuovo mondo durante l'accesso anticipato è stato un momento straordinario per il team. I feedback della community continuano a plasmare il futuro di Subnautica 2, e siamo entusiasti di continuare a costruire questa esperienza insieme ai nostri giocatori."

Oltre a essere un successo commerciale, il gioco sta ricevendo un'accoglienza estremamente positiva da parte dell'utenza: su Steam vanta un 91% di recensioni positive su oltre 70.000 valutazioni. Questo chiaramente è solo l'inizio: il gioco ha ancora molta strada da fare prima di uscire dall'accesso anticipato (il team stima che ci vorranno almeno 2 o 3 anni) durante il quale arriveranno numerosi aggiornamenti con migliorie, modifiche e nuovi contenuti.