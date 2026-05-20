I nuovi controller di Xbox Series X|S pare abbiano subito un piccolo ma evidente cambiamento

Al di là del colorato design, gli elementi sono quelli standard del controller Microsoft, ma a un occhio attento spicca la differenza che emerge nella parte inferiore della periferica, che appare alquanto liscia.

La questione è emersa da alcune foto scattate da un utente e pubblicate su Reddit, che ritraggono il nuovissimo Xbox Controller Limited Edition dedicato a Forza Horizon 6 , dunque una delle periferiche più recenti come produzione, visto che è stata lanciata solo di recente sul mercato.

Sembra che Microsoft abbia effettuato una piccola ma evidente revisione al controller di Xbox Series X|S , almeno per quanto riguarda alcuni nuovi modelli di recente arrivo: sembra sia stata rimossa la vecchia porta posizionata in basso.

Una porta in meno

In pratica, almeno a giudicare da queste immagini, nella parte bassa del controller figura ancora il jack da 3,5mm per le cuffie ma sembra sia stata rimossa la porta che serviva per il vecchio headset, ovvero la cuffia con microfono che veniva venduta in bundle già con Xbox One.



Si tratta di una caratteristica che persisteva dal controller di lancio di Xbox One del 2013, sebbene fosse ormai poco utilizzata e fosse rimasta soprattutto come elemento tradizionale, nell'ottica della retrocompatibilità estesa anche alle periferiche.

Considerando che già dal 2015 è iniziata la transizione verso il normale jack da 3,5mm, probabilmente Microsoft ha considerato che fosse giunta l'ora di eliminare questo elemento "legacy", almeno dalle nuove periferiche prodotte di recente.

Nel frattempo, di recente sono emerse alcune immagini trafugate che sembrano ritrarre l'Xbox Elite 3 Controller e altre su un misterioso controller ufficiale per Xbox Cloud Gaming, ma ancora senza alcuna conferma.