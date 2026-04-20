Forza Horizon 6 ha anche controller e cuffie a tema in arrivo, svelati da Xbox

Con il lancio di Forza Horizon 6 arrivano anche gli immancabili accessori a tema per Xbox, nella fattispecie un controller e un headset dedicati che riprendono un po' il design del nuovo capitolo, con elementi che richiamano l'ambientazione giapponese (più o meno).
Si tratta di accessori piuttosto appariscenti, caratterizzati da colori accessi e una grafica geometrica che li distingue decisamente da altre tipologie di controller e cuffie, come potete ben vedere anche guardando il trailer di presentazione dei due prodotti in questione riportato qui sotto.
Il controller Xbox ha una parte alta trasparente che lascia intravedere l'interno del dispositivo, con alcune figure geometriche colorate che riprendono lo stile utilizzato dagli elementi grafici dell'Horizon Festival.
Colori sgargianti
Sotto la parte superiore trasparente blu ciano che sfuma in una sfumatura metallizzata, il controller Xbox di Forza Horizon 6 è impreziosito da tocchi di verde elettrico, rosa shocking e argento, con accenti di colore ulteriormente valorizzati dal D-Pad metallizzato argento e da manopole gommate bicolori a forma di diamante.
L'ispirazione principale del design proviene dalle strade "Touge" del Giappone, ovvero i tracciati di montagna tortuosi e stretti che sono considerati la culla del drifting.
La cuffia con microfono di Forza Horizon 6 ha una colorazione simile al controller, e si presenta per questo decisamente diverso dagli altri headset ufficiali, pur mantenendo comunque le caratteristiche tecniche del classico Wireless Headset Xbox.
Per quanto riguarda i prezzi, il controller può essere prenotato per 89,99€ mentre la cuffia per 134,99€. Per il resto, di recente abbiamo visto Forza Horizon 6 in un lungo video gameplay da Xbox Series X e il trailer che ci dà il benvenuto a Tokyo, avvicinandoci all'uscita fissata per il 19 maggio 2026.