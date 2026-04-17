Il nuovo trailer di Forza Horizon 6 ci dà il benvenuto a Tokyo

L'obiettivo del nuovo episodio della serie firmata Playground Games è quello di rappresentare un mondo ricco di dettagli e attività da scoprire , in pieno stile Horizon, con ogni angolo della mappa pensato per promuovere l'esplorazione.

Gli sviluppatori hanno ricreato alcuni dei luoghi simbolo della capitale , offrendo un mix unico tra cultura urbana e passione automobilistica. Sarà possibile sfrecciare accanto alla celebre Tokyo Tower, attraversare l'affollatissimo Shibuya Crossing e fermarsi nell'iconica Daikoku Parking Area.

Disponibile dal 19 maggio su PC e Xbox Series X|S , con la versione PS5 in arrivo più avanti, Forza Horizon 6 ci permetterà di esplorare liberamente il Giappone e non poteva ovviamente mancare all'appello la città più rappresentativa di questo paese.

Forza Horizon 6 ci dà il benvenuto a Tokyo con il suo nuovo trailer , che presenta lo scenario della capitale giapponese, riprodotta in maniera fedele e con molti dei suoi scorci più affascinanti e suggestivi, come si può vedere in queste sequenze.

Manca poco, ormai

Alcuni giorni fa abbiamo provato Forza Horizon 6 e siamo rimasti colpiti dal consolidato equilibrio tra realismo e accessibilità che caratterizza il franchise, capace anche stavolta di offrire un'esperienza di guida dinamica e spettacolare, capace di adattarsi sia ai veterani che ai nuovi arrivati.

Manca ormai circa un mese al lancio del gioco, e i più impazienti potranno anche stavolta cominciare a correre con qualche giorno di anticipo: acquistando la Premium Edition o il Premium Upgrade sarà possibile accedere a Forza Horizon 6 già dal 15 maggio.