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Il nuovo trailer di Forza Horizon 6 ci dà il benvenuto a Tokyo

Playground Games ha pubblicato un nuovo trailer di Forza Horizon 6, in questo caso per presentare lo scenario della città di Tokyo, riprodotta in maniera fedele.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/04/2026
Uno scorcio di Tokyo in Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Forza Horizon 6 ci dà il benvenuto a Tokyo con il suo nuovo trailer, che presenta lo scenario della capitale giapponese, riprodotta in maniera fedele e con molti dei suoi scorci più affascinanti e suggestivi, come si può vedere in queste sequenze.

Disponibile dal 19 maggio su PC e Xbox Series X|S, con la versione PS5 in arrivo più avanti, Forza Horizon 6 ci permetterà di esplorare liberamente il Giappone e non poteva ovviamente mancare all'appello la città più rappresentativa di questo paese.

Gli sviluppatori hanno ricreato alcuni dei luoghi simbolo della capitale, offrendo un mix unico tra cultura urbana e passione automobilistica. Sarà possibile sfrecciare accanto alla celebre Tokyo Tower, attraversare l'affollatissimo Shibuya Crossing e fermarsi nell'iconica Daikoku Parking Area.

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L'obiettivo del nuovo episodio della serie firmata Playground Games è quello di rappresentare un mondo ricco di dettagli e attività da scoprire, in pieno stile Horizon, con ogni angolo della mappa pensato per promuovere l'esplorazione.

Manca poco, ormai

Alcuni giorni fa abbiamo provato Forza Horizon 6 e siamo rimasti colpiti dal consolidato equilibrio tra realismo e accessibilità che caratterizza il franchise, capace anche stavolta di offrire un'esperienza di guida dinamica e spettacolare, capace di adattarsi sia ai veterani che ai nuovi arrivati.

Manca ormai circa un mese al lancio del gioco, e i più impazienti potranno anche stavolta cominciare a correre con qualche giorno di anticipo: acquistando la Premium Edition o il Premium Upgrade sarà possibile accedere a Forza Horizon 6 già dal 15 maggio.

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