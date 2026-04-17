Amazon Luna regala EA Sports FC 26: giocalo subito usufruendo della prova gratis per 30 giorni

Amazon Luna e Prime Gaming regalano nuovi giochi da poter provare questo mese. Puoi farlo gratuitamente usufruendo di una prova di 30 giorni, quindi di un mese. L'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita, lo ricordiamo, potrai sfruttare tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora che ti spiegheremo tra poco.
Tanti vantaggi e giochi gratis
Amazon Luna è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo si aggiorna regolarmente e sono presenti diversi titoli come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora. Con Amazon Prime Gaming potrai anche provare XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, Monster Harvest e tanti altri titoli che trovi riepilogati qui.
I vantaggi di Amazon Prime sono davvero tanti, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità. Se invece ami la lettura, Amazon Prime Reading ti dà accesso a centinaia di eBook.