Amazon Luna regala EA Sports FC 26: giocalo subito usufruendo della prova gratis per 30 giorni

Amazon Luna e Prime Gaming regalano nuovi giochi da poter provare questo mese . Puoi farlo gratuitamente usufruendo di una prova di 30 giorni, quindi di un mese. L'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita, lo ricordiamo, potrai sfruttare tutti i vantaggi di Amazon Prime , tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora che ti spiegheremo tra poco.

Tanti vantaggi e giochi gratis

Amazon Luna è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo si aggiorna regolarmente e sono presenti diversi titoli come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora. Con Amazon Prime Gaming potrai anche provare XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, Monster Harvest e tanti altri titoli che trovi riepilogati qui.

I vantaggi di Amazon Prime sono davvero tanti, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità. Se invece ami la lettura, Amazon Prime Reading ti dà accesso a centinaia di eBook.