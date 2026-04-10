Amazon Luna cambia: niente più negozi, acquisti di giochi o abbonamenti di terze parti

Amazon ha svelato che Luna cambia faccia . Il servizio per il cloud gaming cambia ora struttura e si focalizza maggiormente sui contenuti per gli utenti Amazon Prime.

Cosa cambia con Amazon Luna

Prima di tutto, viene affermato che Amazon Luna non permetterà più di comprare singoli giochi: tutti i titoli che avete già comprato saranno giocabili fino al 10 giugno 2026, ma successivamente saranno rimossi da Luna.

Inoltre, la funzione che permette di giocare tramite Amazon Luna videogiochi che già si possiedono su altri store non sarà più supportata dopo il 3 giugno 2026. Già da oggi, 10 aprile 2026, gli abbonamenti di Ubisoft+ e Jackbox Games non sono più supportati: se siete abbonati continuerete ad accedervi per il periodo di tempo già pagato e potrete rinnovare l'abbonamento una singola volta (poi sarà automaticamente cancellato senza che sia richiesta alcuna azione dall'utente), ma non è possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti. Anche i negozi di terze parti (EA, Ubisoft e GOG) sono stati rimossi da Luna.

I giochi acquistati tramite Luna da EA, GOG e Ubisoft potranno essere usati ancora tramite le piattaforme delle rispettive compagnie, ovviamente. Amazon non rimborserà gli acquisti.

Il servizio continuerà a funzionare in versione Amazon Luna Premium, un abbonamento che dà accesso all'intera libreria di giochi, e tramite Amazon Luna Standard (parte dell'abbonamento Prime), che include una libreria limitata di giochi regolarmente rimossi e aggiunti.