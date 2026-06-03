NZXT porta al Computex i nuovi case H6 e le ventole Ultra RGB di nuova generazione

NZXT ha ufficialmente annunciato i nuovi case mid-tower dual-chamber H6 e H6 RGB+, insieme alle nuove ventole RGB e Ultra RGB, introducendo una serie di miglioramenti pensati per offrire prestazioni elevate e maggiore attenzione al design. Si tratta di nuovi prodotti che combinano un'estetica più audace con un ecosistema hardware di livello premium. Vediamo di seguito le caratteristiche, nonché tutti i dettagli su prezzi e disponibilità.
Caratteristiche dei case H6 e H6 RGB+
Il case H6 presenta una struttura a doppia camera in grado di isolare il calore dell'alimentatore e favorire un cablaggio ordinato e pulito. Il nuovo pannello in vetro temperato curvo, e senza giunture, sostituisce il design a due pezzi precedenti. Le ventole sono posizionate nell'angolo frontale destro e convogliano il flusso d'aria direttamente verso CPU e GPU. Inoltre, sono presenti dieci supporti standard per ventole da 120 mm, una staffa regolabile integrata per la GPU, un supporto top-mounted per radiatori AIO fino a 360 mm e la compatibilità con schede madri back-connect.
Le differenze tra H6 e H6 RGB+ sono minime. Il primo, ad esempio, non include le ventole e permette agli utenti di configurarlo e personalizzarlo in base alle proprie preferenze. Il secondo è fornito con due ventole F360 RGB Reverse Single-Frame per l'aspirazione, una ventola F120 RGB per lo scarico posteriore e un NZXT Control Hub Lite per controllare sia illuminazione che ventole attraverso NZXT CAM.
Di seguito prezzi e disponibilità:
- Disponibilità: 2 giugno 2026
- Colori: Nero, Bianco
- Garanzia: serie H6 2 anni
- Prezzi: Case H6: 109,90 €; H6 RGB+: 199,90 €
Le nuove ventole RGB Fan e Ultra RGB Fan
Passiamo alle nuove ventole annunciate dall'azienda. Prima di tutto, come anticipato, queste ventole si integrano nativamente con NZXT CAM, consentendo un controllo unificato di illuminazione e prestazioni. Utilizzano, inoltre, cuscinetti fluido dinamici con una durata nominale di 60.000 ore, oltre ad essere coperte da una garanzia di 5 anni.
In base alle proprie esigenze, sono disponibili in diverse varianti che differiscono per forma e dimensioni. Si tratta più precisamente di sei configurazioni da 120 mm a 420 mm, di cui alcune con pale a forma inversa per i case progettati per mettere in mostra la propria build. Queste pale migliorano il flusso d'aria e la pressione statica. In particolare, le ventole Ultra RGB introducono tre zone di illuminazione programmabili per ogni singola unità, con un massimo di 96 LED indirizzabili singolarmente.
Di seguito prezzi e disponibilità:
- Disponibilità: 2 giugno 2026
- Colori: Nero, Bianco
- Garanzia: RGB Fan e Ultra RGB Fan 5 anni
- Prezzi RGB fan: F120 RGB: 17,99 €; F140 RGB: 19,99 €; F360 RGB: 49,99 €; F420 RGB: 59,99 €; F360; RGB Reverse: 49,99 €; F420 RGB Reverse: 59,99 €
- Prezzi Ultra RGB fan: F120U: 29,99 €; F140U: 34,99 €; F360U: 89,99 €; F420U: 99,99 €
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