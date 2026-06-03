NZXT porta al Computex i nuovi case H6 e le ventole Ultra RGB di nuova generazione

NZXT ha ufficialmente annunciato i nuovi case mid-tower dual-chamber H6 e H6 RGB+ , insieme alle nuove ventole RGB e Ultra RGB, introducendo una serie di miglioramenti pensati per offrire prestazioni elevate e maggiore attenzione al design. Si tratta di nuovi prodotti che combinano un'estetica più audace con un ecosistema hardware di livello premium . Vediamo di seguito le caratteristiche, nonché tutti i dettagli su prezzi e disponibilità.

Caratteristiche dei case H6 e H6 RGB+

Il case H6 presenta una struttura a doppia camera in grado di isolare il calore dell'alimentatore e favorire un cablaggio ordinato e pulito. Il nuovo pannello in vetro temperato curvo, e senza giunture, sostituisce il design a due pezzi precedenti. Le ventole sono posizionate nell'angolo frontale destro e convogliano il flusso d'aria direttamente verso CPU e GPU. Inoltre, sono presenti dieci supporti standard per ventole da 120 mm, una staffa regolabile integrata per la GPU, un supporto top-mounted per radiatori AIO fino a 360 mm e la compatibilità con schede madri back-connect.

Case H6 RGB+

Le differenze tra H6 e H6 RGB+ sono minime. Il primo, ad esempio, non include le ventole e permette agli utenti di configurarlo e personalizzarlo in base alle proprie preferenze. Il secondo è fornito con due ventole F360 RGB Reverse Single-Frame per l'aspirazione, una ventola F120 RGB per lo scarico posteriore e un NZXT Control Hub Lite per controllare sia illuminazione che ventole attraverso NZXT CAM.

Di seguito prezzi e disponibilità: