Disponibile la beta 8 di Android 17 QPR1 con una serie di correzioni: ecco tutte le novità

Google ha distribuito la beta 8 di Android 17 QPR1, a distanza di due settimane dalla precedente beta 7. Vale la pena ricordare che, nelle scorse settimane, è stata rilasciata anche la beta 1 di QPR2, la quale ha rimosso il supporto per i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Al contrario, questa nuova versione continua a essere compatibile con gli smartphone della serie Pixel 6. Come di consueto, l'aggiornamento introduce la correzione di numerose problematiche, risolvendo diversi bug che avrebbero potuto compromettere l'esperienza d'uso degli utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.