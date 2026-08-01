Disponibile la beta 8 di Android 17 QPR1 con una serie di correzioni: ecco tutte le novità

Google ha distribuito la beta 8 di Android 17 QPR1, a distanza di due settimane dalla precedente beta 7. Vale la pena ricordare che, nelle scorse settimane, è stata rilasciata anche la beta 1 di QPR2, la quale ha rimosso il supporto per i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Al contrario, questa nuova versione continua a essere compatibile con gli smartphone della serie Pixel 6. Come di consueto, l'aggiornamento introduce la correzione di numerose problematiche, risolvendo diversi bug che avrebbero potuto compromettere l'esperienza d'uso degli utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le problematiche risolte
Come vi abbiamo anticipato, questa versione si concentra principalmente sulla correzione di bug e problematiche specifiche. Ecco di seguito un pratico riepilogo:
- Risolto un problema nella gestione del buffer del framework audio che causava distorsioni audio impreviste e ad alto volume, oltre a rumori statici, durante la riproduzione di contenuti multimediali e le interazioni con le notifiche (Problema n. 509007703)
- Risolto un problema per cui il Pixel Tablet Speaker Dock si disconnetteva spesso o non riusciva a connettersi quando era collegato (Problema n. 530716719)
- Risolto un problema di regressione del servizio NFC che impedisce ai tag NFC interessati di leggere dati o aprire URL (Problema n. 523935317)
- Risolto un problema per cui l'autenticazione tramite impronta digitale non viene attivata quando si tenta di sbloccare il dispositivo (Problema n. 523276531)
Come vedete, si tratta quindi di semplici correzioni.
Come passare alla versione stabile di Android 17
Per chi non lo sapesse, Android 17 è già disponibile su dispositivi Pixel. Se avete già testato le versioni beta in precedenza, non installate la versione beta 8 ma annullate l'iscrizione al programma.
In questo modo potrete passare ad Android 17 stabile senza che i vostri dati vengano cancellati. In alternativa, non dovrete fare altro che scaricare l'aggiornamento già disponibile. Potete scoprire tutte le novità di Android 17 in questo articolo.