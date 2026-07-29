Pixel 11, nuove indiscrezioni su memoria, batteria e prezzi: ecco cosa potrebbe cambiare

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova gamma Pixel 11 di Google. Nel frattempo, continuano a trapelare indiscrezioni sui nuovi smartphone e, a quanto pare, sono previsti alcuni cambiamenti per quanto riguarda le configurazioni di archiviazione. Si parla inoltre di possibili rincari, ma chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela in attesa della presentazione. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora.
Pixel 11 aumenta di prezzo?
Dopo le indiscrezioni sui possibili rincari della nuova gamma, arrivano ulteriori dettagli sulle configurazioni disponibili. Secondo Roland Quandt, Google avrebbe deciso di eliminare il taglio da 128 GB per tutta la gamma Pixel 11, facendo partire tutte le configurazioni da almeno 256 GB di memoria interna. Questo significa che il confronto con la generazione precedente va letto tenendo conto della diversa dotazione: il prezzo del modello base potrebbe sembrare più basso, ma in realtà il confronto diretto riguarda due versioni con capacità di archiviazione differenti rispetto al passato.
Nel Regno Unito, infatti, il Pixel 11 da 256 GB dovrebbe costare 879 sterline, contro le 899 sterline richieste per il Pixel 10 con lo stesso quantitativo di memoria. Anche il Pixel 11 Pro da 256 GB potrebbe seguire una dinamica simile, con un prezzo previsto di 1.079 sterline rispetto alle 1.099 sterline del Pixel 10 Pro. Discorso diverso per il Pixel 11 Pro XL, che secondo le indiscrezioni dovrebbe invece aumentare di prezzo, passando da 1.199 a 1.279 sterline. Bisognerà comunque attendere i listini ufficiali per capire quale sarà il posizionamento della serie Pixel 11 sul mercato italiano.
Possibili caratteristiche
Sempre secondo quanto riportato, il Pixel 11 base e la variante Pro XL dovrebbero adottare batterie da 4.985 mAh e 5.115 mAh. Ricordiamo infatti che il Pixel 10 utilizza una batteria da 4.970 mAh, quindi si tratterebbe di un leggero aumento. Per il Pixel 11 Pro, invece, si prevede una capacità leggermente inferiore rispetto al Pixel 10 Pro, ovvero 4.850 mAh.
Nel frattempo, Google avrebbe avviato lo sviluppo del nuovo medio-gamma Pixel 11a, che dovrebbe essere presentato nel marzo 2027, seguendo lo stesso calendario utilizzato per il lancio del Pixel 10a. Ricordiamo che invece l'evento di presentazione dei nuovi Pixel 11 è fissato alla mezzanotte tra il 12 e il 14 agosto.