Pixel 11, nuove indiscrezioni su memoria, batteria e prezzi: ecco cosa potrebbe cambiare

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova gamma Pixel 11 di Google. Nel frattempo, continuano a trapelare indiscrezioni sui nuovi smartphone e, a quanto pare, sono previsti alcuni cambiamenti per quanto riguarda le configurazioni di archiviazione. Si parla inoltre di possibili rincari, ma chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela in attesa della presentazione. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora.