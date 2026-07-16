Pixel 11: Google svela il nuovo Pixel Glow con un teaser ufficiale

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 12 agosto, Google ha condiviso il primo teaser dedicato al Pixel 11 . Tra le principali novità troveremo il Pixel Glow, ovvero un LED luminoso integrato nel modulo fotografico per la gestione delle notifiche sul dispositivo. Negli ultimi mesi sono circolate diverse indiscrezioni in merito, ma il suo reale utilizzo era ancora poco chiaro. Secondo alcune ipotesi, il LED avrebbe potuto circondare completamente il modulo fotografico posteriore, mentre altre indiscrezioni parlavano di un indicatore luminoso più semplice , simile a quelli già visti sugli smartphone di qualche anno fa. Vediamo quindi il teaser.

Com’è il Pixel Glow e come funziona

Dal teaser ufficiale possiamo notare un probabile Pixel 11 Pro con un LED luminoso e colorato integrato nel modulo fotografico posteriore. Ovviamente Google non ha ancora svelato ulteriori dettagli, ma il teaser lascia già intendere che si tratti di una novità di natura hardware. Resta da capire se Pixel Glow andrà a sostituire il tradizionale flash fotografico, magari aggiungendo nuove funzionalità, oppure se sarà un elemento dedicato esclusivamente alle notifiche.

Inoltre, non è chiaro se i colori potranno essere personalizzati in base ad app e avvisi, proprio come accadeva con i LED di notifica degli smartphone di qualche anno fa. In ogni caso, è probabile che questa novità possa avere un ruolo importante nell'interazione con Gemini e con le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Una cosa è certa: questo sistema sarà strettamente legato alle notifiche per avvisarvi senza dover sbloccare necessariamente lo smartphone.

Secondo quanto scoperto da Android Authority in precedenza, la funzione viene descritta in questo modo: "Vivi il momento senza perdere il contatto con la realtà. Pixel Glow utilizza una luce e un colore tenui sul retro del dispositivo per informarti di attività importanti, quando è appoggiato a faccia in giù".