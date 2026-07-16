La durata del film di Resident Evil è stata rivelata ufficialmente

Il sito di AMC Theatres ha rivelato la durata del nuovo film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, che a quanto pare avrà un minutaggio pari a un'ora e trentacinque minuti, più o meno in linea con le aspettative e il genere di appartenenza.
In arrivo nelle sale cinematografiche a settembre, Resident Evil metterà in scena una storia diversa rispetto ai precedenti adattamenti, puntando a raccontare le vicende di tale Bryan (Austin Abrams), che si ritrova inseguito da una misteriosa creatura mentre Raccoon City viene invasa dagli zombie.
"La trama segue un personaggio dal punto A al punto B", ha spiegato Cregger qualche tempo fa. "Intraprendi questo viaggio folle, attraversi tutti questi ambienti diversi e gli eventi continuano a intensificarsi sempre di più. Per me questa è una sensazione profondamente cinematografica."
"Si tratta semplicemente di seguire una persona diversa, impegnata in una missione durante quella terribile notte in cui tutto va storto a Raccoon City", ha aggiunto il regista, che fin da subito ha chiarito di non voler realizzare una trasposizione fedele del gioco.
Le prime impressioni
Dopo le proiezioni di prova di qualche mese fa, in concomitanza con l'annuncio della durata di Resident Evil sono arrivate ulteriori impressioni dai test screen che esprimono giudizi generalmente positivi nei confronti della pellicola.
Alcuni spettatori hanno infatti definito il film "un concentrato di adrenalina senza un attimo di tregua", mentre altri lo hanno descritto come "il Fury Road dei film horror", lasciando intendere un ritmo estremamente serrato.