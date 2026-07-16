La durata del film di Resident Evil è stata rivelata ufficialmente

Il sito di AMC Theatres ha rivelato la durata del nuovo film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, che a quanto pare avrà un minutaggio pari a un'ora e trentacinque minuti, più o meno in linea con le aspettative e il genere di appartenenza.

In arrivo nelle sale cinematografiche a settembre, Resident Evil metterà in scena una storia diversa rispetto ai precedenti adattamenti, puntando a raccontare le vicende di tale Bryan (Austin Abrams), che si ritrova inseguito da una misteriosa creatura mentre Raccoon City viene invasa dagli zombie.

"La trama segue un personaggio dal punto A al punto B", ha spiegato Cregger qualche tempo fa. "Intraprendi questo viaggio folle, attraversi tutti questi ambienti diversi e gli eventi continuano a intensificarsi sempre di più. Per me questa è una sensazione profondamente cinematografica."

"Si tratta semplicemente di seguire una persona diversa, impegnata in una missione durante quella terribile notte in cui tutto va storto a Raccoon City", ha aggiunto il regista, che fin da subito ha chiarito di non voler realizzare una trasposizione fedele del gioco.