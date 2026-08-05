Un video mette in evidenza le somiglianze tra Spider-Man: Brand New Day e i giochi di Insomniac

Il filmato, realizzato da un fan, mette a confronto alcune sequenze del film con le animazioni e le mosse viste in Marvel's Spider-Man , Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2 .

Un videoconfronto tra Spider-Man: Brand New Day e la trilogia di giochi di Spider-Man sviluppata da Insomniac Games ha evidenziato numerose somiglianze tra il film di Sony e le produzioni videoludiche.

Tante somiglianze e il regista conferma

Tra gli esempi figurano l'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland che si lancia da un tetto di New York, esegue una capriola acrobatica e inizia a oscillare tra i grattacieli, oltre a diverse mosse di combattimento e finisher con le ragnatele.

Il confronto mostra anche una sequenza molto simile a una delle situazioni presenti nei giochi di Insomniac, con Spider-Man che precipita verso il suolo mentre un edificio sta crollando.

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Le somiglianze non sembrano essere casuali. Il regista Destin Daniel Cretton aveva già spiegato che i videogiochi hanno rappresentato una fonte d'ispirazione concreta per il lavoro sulla pellicola. In un'intervista a Polygon, il regista ha raccontato di essersi circondato di persone particolarmente appassionate di videogiochi, comprese diverse figure del reparto stunt.

"Mi sono circondato di persone ossessionate dai videogiochi. Molte delle persone del nostro reparto stunt adoravano giocare a quei videogiochi. Facevano degli screenshot delle loro partite e li portavano dicendo: "Possiamo realizzare questa mossa?". Quindi sono stati una grande fonte d'ispirazione per alcune cose".

Il rapporto tra il videogioco di Insomniac e la versione cinematografica dell'Uomo Ragno, quindi, è andato oltre una semplice influenza estetica. Alcune animazioni e modalità di movimento elaborate per rendere più spettacolare l'azione nei videogiochi sono state prese come riferimento anche per le acrobazie realizzate sul set.

Lo stesso Tom Holland aveva già parlato dell'influenza dei giochi sulle mosse di combattimento di Spider-Man, mentre Cretton ha confermato direttamente il ruolo avuto dai titoli Insomniac nella progettazione di alcune sequenze.