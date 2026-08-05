Electronic Arts preannuncia nuovi licenziamenti dopo l'acquisizione

Electronic Arts ha preannunciato nuovi licenziamenti dopo l'acquisizione da parte di Silver Lake, Affinity Partners e il Public Investment Fund saudita, finalizzata ufficialmente nei giorni scorsi per una somma pari a 55 miliardi di dollari.

L'azienda ha infatti riferito agli investitori che taglierà 700 milioni di dollari di costi annuali, di cui 170 milioni legati alla cosiddetta "efficienza organizzativa": secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, si tratta di un riferimento a nuovi licenziamenti di massa.

Il tema tuttavia non è stato ancora affrontato e i commenti dei dirigenti condividono il medesimo entusiasmo. "Questo momento rappresenta un riconoscimento per le persone straordinarie la cui creatività, ambizione e passione hanno reso EA una delle principali aziende di intrattenimento interattivo al mondo", ha detto il CEO Andrew Wilson.

"Entriamo in questo nuovo capitolo da una posizione di forza, insieme a partner che condividono la nostra visione e la nostra ambizione. Insieme investiremo con decisione, accelereremo l'innovazione e costruiremo la prossima generazione di giochi ed esperienze per le centinaia di milioni di giocatori e appassionati che ci ispirano ogni giorno."