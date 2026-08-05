Electronic Arts preannuncia nuovi licenziamenti dopo l'acquisizione

Electronic Arts ha preannunciato nuovi licenziamenti dopo l'acquisizione da parte di Silver Lake, Affinity Partners e il Public Investment Fund saudita, finalizzata ufficialmente nei giorni scorsi per una somma pari a 55 miliardi di dollari.
L'azienda ha infatti riferito agli investitori che taglierà 700 milioni di dollari di costi annuali, di cui 170 milioni legati alla cosiddetta "efficienza organizzativa": secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, si tratta di un riferimento a nuovi licenziamenti di massa.
Il tema tuttavia non è stato ancora affrontato e i commenti dei dirigenti condividono il medesimo entusiasmo. "Questo momento rappresenta un riconoscimento per le persone straordinarie la cui creatività, ambizione e passione hanno reso EA una delle principali aziende di intrattenimento interattivo al mondo", ha detto il CEO Andrew Wilson.
"Entriamo in questo nuovo capitolo da una posizione di forza, insieme a partner che condividono la nostra visione e la nostra ambizione. Insieme investiremo con decisione, accelereremo l'innovazione e costruiremo la prossima generazione di giochi ed esperienze per le centinaia di milioni di giocatori e appassionati che ci ispirano ogni giorno."
Non sono mancate le polemiche
Annunciata lo scorso settembre, l'acquisizione di Electronic Arts è stata messa in piedi dalla collaborazione tra Silver Lake, il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita e Affinity Partners, un fondo di private equity guidato da Jared Kushner, genero di Donald Trump.
La vicinanza di Kushner all'amministrazione Trump ha inevitabilmente generato delle polemiche, insieme chiaramente al ruolo dei sauditi, che stanno acquisendo quote sempre più ampie dell'industria videoludica internazionale.
"EA ha creato storie, personaggi e comunità che sono diventati parte della vita quotidiana di centinaia di milioni di persone. Siamo entusiasti di sostenere l'azienda mentre continua a raggiungere nuovi pubblici, ispirare la prossima generazione di creatori ed espandere i modi in cui le persone di tutto il mondo possono connettersi attraverso il videogioco", ha dichiarato Kushner.